El grupo de expertos registrará el lunes en el Parlamento una propuesta para reformar el Estatuto vasco de 1979

Si los planes no vuelven a cambiar, el próximo lunes 2 de diciembre el grupo de cinco expertos elegidos por cada uno de los cinco partidos con representación en el Parlamento Vasco registrará una propuesta articulada de reforma del Estatuto de 1979, el más antiguo de todos y el único no modificado. Al no haber un acuerdo unánime -se da por seguro que los juristas designados por EH Bildu y PP se desmarcaran por razones opuestas-, se entregarán también votos particulares. A partir de ahí, el martes la Mesa de la Cámara dará trámite al documento y se iniciará formalmente el proceso para actualizar el texto de Gernika después de dos legislaturas con una ponencia de autogobierno activada para ello. El hándicap es que Euskadi encara el tramo final de la legislatura y que, de cumplirse el período medio de tramitación de una ley ordinaria, no habría margen suficiente para abordar una reforma de esta envergadura.

Los cinco expertos se han reunido a puerta cerrada este martes desde las 10.00 horas en el Parlamento. El del PP, Jaime Ignacio del Burgo, ha llegado dos horas después. En principio, los juristas designados por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, Mikel Legarda (que es diputado), Alberto López Basaguren y Arantxa Elizondo, habrían avanzado en una propuesta que tendría doble recorrido, tanto interno en Euskadi como en el Congreso de los Diputados. Ello supondría que el PNV minimice el derecho a decidir -aunque no renuncia a él en el plano teórico- y contradiga el acuerdo marcadamente soberanista que firmó en 2018 con EH Bildu y que sirvió de documento de bases para el trabajo de los expertos. La portavoz abertzale, Maddalen Iriarte, ha insistido este mismo martes en que los nacionalistas no han "salvaguardado" ese texto como prometieron, algo que hará constar su experto, Iñigo Urrutia.

Los expertos, que tenían de plazo hasta el 30 de noviembre tras haber solicitado una prórroga hace unos meses -iniciaron su trabajo en octubre de 2018, trabajan en los flecos de una propuesta que todavía podría ser retocado en una siguiente reunión, la definitiva, prevista si es necesario para este jueves. El lunes se registrarán los documentos -se entiende que el fin de semana es inhábil-, el martes serán visados por la Mesa y a partir de ahí se convocará una sesión de la ponencia de autogobierno, que decidirá el calendario para la siguiente y decisiva fase de la reforma estatutaria. El anterior intento, conocido como 'plan Ibarretxe', encalló con el 'no' de las Cortes Generales.