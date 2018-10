La Sala Luis de Ajuria exhibe la evolución en el trabajo de la artista vitoriana Irati Anda

La Sala Luis de Ajuria de la Fundación Vital exhibe desde mañana una muestra de pintura obra de la artista vitoriana Irati Anda en la que se podrá ver la evolución de su trabajo en las diferentes etapas de su vida. Con el agua, la luz y las flores como claros protagonistas, se podrá visitar hasta el 16 de noviembre.

‘Irati Anda Solay’, título de la muestra, recoge una veintena de obras de formato grande realizados con acrílicos, acuarelas o técnica mixta. Hay cuadros individuales, parejas y hasta un tríptico que tienen como musa inspiradora a la naturaleza. Una naturaleza que la autora reinterpreta y en la que el agua, la luz y las flores son protagonistas de la escena. En concreto, en las paredes de la Sala Luis de Ajuria se podrán ver series de diferentes etapas y evolución de su trabajo entre las que destacan las ‘Flores’, ‘Mar’, ‘Acqua’, ‘Marino’ y ‘Coral’.

Nacida en la capital alavesa en 1987, Irati Anda ha manifestado desde muy joven una intensa vocación por la pintura. Su andadura en el diseño y las artes gráficas comenzó estudiando la carrera de Arquitectura. Al finalizarla, y con un breve paréntesis en Italia, donde se sumergió en su pasión dibujando acuarelas de los lagos del norte del país, puso rumbo a Madrid donde realizó un master en el Instituto Europeo de Diseño. Tras un lustro trabajando como diseñadora de interiores, ha abierto las puertas de su pasión más personal, la pintura, al público.

Dibujar, pintar y las artes gráficas siempre han formado parte de su vida. “Nunca me he separado de la emoción del color, de la pureza de las geometrías y de la energía desbordante que me reflejan ciertas texturas”, reconoce. Desde Vitoria hasta Estados Unidos, desde Italia hasta Madrid, siempre ha llevado en la maleta pinceles y colores. En sus obras destacan las impresiones del color, la fuerza de las olas y las geometrías de los triángulos. Su pasión por el diseño de interiores ha empujado la artista a querer destacar el espacio escénico de la muestra, en un anhelo de belleza.

Su trayectoria ha definido su estilo, moderno y esencialmente abstracto. Sus obras se han expuesto tanto en España como en Italia. En Madrid, además de haber expuesto en varios showrooms de la capital, ha participado con una de sus obras en la edición de Casa Decor 2017 exponiendo en el espacio de Vg Living. En Italia, en cambio, se han podido apreciar sus obras decorando el hall y zonas comunes del Aqva Boutique Hotel de Sirmione (Lago di Garda) o en la exposición organizada en el Palacio Rospigliosi de Zagarolo (Roma). Próximamente, entre otros muchos proyectos, podremos ver algunas de las obras de la joven vitoriana en la feria Affordable Art 2019 de Milán.

‘Irati Anda Solay’ se podrá visitar en la Sala Luis de Ajuria (Postas 13-15, 1ª planta, Vitoria-Gasteiz) hasta el 16 de noviembre de lunes a sábado de 18:00 a 20:30 horas, y los domingos y festivos de 12 a 14 horas y de 18 a 20:30. La entrada es libre.