María Chivite convoca a Geroa, Podemos e I-U para perfilar un gobierno de progreso para Navarra

La candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, iniciará la semana próxima una ronda de contactos con Geroa Bai, Podemos e I-E para cumplir con su compromiso de tratar de construir un gobierno de progreso para Navarra. Las tres fuerzas políticas interpeladas han celebrado la llamada de la socialista, que las ha citado los próximos 5, 6 y 7 de junio en el Parlamento de Navarra.

Chivite ha esperado a que terminara el recuento del voto, que deja a las cuatro fuerzas con un total de 23 escaños en el Parlamento foral. El PSN es la segunda formación en la Cámara con 11 escaños, a la que sigue Geroa Bai con 9 representantes, Podemos con 2 e Izquierda-Ezkerra con uno. El veto de Chivite a pactos de legislatura con EH Bildu explica la exclusión de la izquierda abertzale de esta ronda de negociación, si bien el futuro Ejecutivo tendría que contar con el apoyo externo, o al menos con la no oposición, de los de Bakartxo Ruiz.

Uxue Barkos se ha mostrado dispuesta a trabajar junto con su partido en la búsqueda de un gobierno “progresista y plural” que dé “continuidad” a las políticas llevadas a cabo por su Ejecutivo. La presidenta en funciones ha descartado formar parte de un gobierno con María Chivite, pero sí ha considerado que sería una fórmula válida para Geroa Bai.

Tras agradecer los más de 60.000 votos recibidos, ha considerado que "en estas elecciones Navarra ha revalidado una mayoría progresista y plural en el Parlamento foral y es importante el camino emprendido hace cuatro años, evidentemente con otra dirección y con otro mandato en cuanto a la posibilidad de composiciones o de liderazgos".

Barkos ha celebrado la llamada que ha recibido de Chivite, a la que ha pedido que no dilate el proceso: “Tiene que empezar ya”, ha indicado. También ha restado importancia a la petición de Arnaldo Otegi de que presente su candidatura al Gobierno, y ha subrayado que tomará las decisiones que considere: “En política la coherencia es absolutamente imprescindible" así como "un sentido de la realidad". "Pretender asumir el protagonismo que las urnas no han dado y sin una mayoría de estabilidad no parece ni coherente ni razonable en este momento", ha manifestado.

Respecto a las palabras de Joseba Egibar vinculando las negociaciones en Navarra y Madrid, Barkos ha recordado que el PNV es parte de Geroa Bai, si bien “la decisión del Gobierno de Navarra se toma en Navarra”.

Podemos e I-E, unidos contra la derecha

El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha afirmado que acudirán la próxima semana a la reunión con la secretaria general del PSN y candidata socialista, María Chivite, con "planteamientos abiertos" y "actitud de escucha" para "empezar a construir un gobierno progresista" en Navarra.

Santos ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que el resultado electoral del domingo ha colocado a la formación morada en "un lugar humilde" al lograr dos escaños y perder cinco respecto a esta legislatura. Y ha destacado que su intención es "empezar a construir un gobierno progresista" porque "una de nuestras primeras opciones es que no gobierno la derecha".

La cabeza de lista de Izquierda-Ezkerra al Parlamento de Navarra, Marisa de Simón, ha mostrado la "disposición" de la coalición de IUN y Batzarre a apoyar "un acuerdo de programa de gobierno progresista para los próximos cuatro años".

De Simón, que ha realizado una valoración "agridulce" del resultado de la jornada electoral del domingo, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que en cualquier caso "se abre un escenario en el que es posible mantener un programa de gobierno alternativo a Navarra Suma".