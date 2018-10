UPN: "No ha sido la presidenta de todos los navarros"

El presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha considerado que "lo mejor" del discurso de la jefa del Ejecutivo foral ha sido que "es el último discurso que Barkos va a realizar como presidenta del Gobierno", lo que ha calificado una magnífica noticia". Y ha lamentado que la presidenta "siga viviendo en otro mundo, en otra realidad, una realidad paralela".

"No sé si son sus egos, la prepotencia o la gente que le rodea, pero desde luego ha sido un discurso repleto de medias verdades y de mentiras completas, y un discurso que no se ajusta para nada a la realidad de lo que está ocurriendo en Navarra", ha sostenido el líder regionalista. En su opinión, "este Gobierno está gobernando para los suyos, para su gente única y exclusivamente; no ha aprovechado un ciclo económico de bonanza para preparar la Navarra del futuro; ha crujido a impuestos a los navarros pero no da mejores servicios; y Navarra está menos reconocida de lo que estaba".

Según el portavoz de UPN, "todos los datos económicos, todos, vienen por la propia coyuntura, no porque hayan hecho políticas ad hoc para que Navarra tuviera mejores resultados". "Todas las mejoras vienen exclusivamente porque se han encontrado gobernando en un momento favorable desde el punto de vista económico, con crecimiento por encima del potencial para casi todos los países en el mundo, equilibrado, dinámico. Y es aquí donde han fracasado. No han aprovechado este buen ciclo económico para apostar por el futuro", ha advertido.