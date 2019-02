El cuatripartito hace valer su mayoría y rechaza la expulsión de los miembros de Podemos por parte de Orain Bai

El cuatripartito ha hecho valer su mayoría en la Mesa del Parlamento de Navarra y ha rechazado con los votos de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos la toma en consideración del escrito presentado por Orain Bai para expulsar a los tres parlamentarios de Podemos, de manera que el grupo de Podemos-Orain Bai continuará dividido entre ambas corrientes, pero Ainhoa Aznárez puede conservar su puesto como presidenta de la Cámara y el Gobierno su mayoría ponderada en las comisiones.

A su vez, la Mesa tampoco ha tomado en consideración el escrito presentado por los tres parlamentarios de Podemos, planteando en sentido contrario que fueran los cuatro miembros de Orain Bai los que tuvieran que abandonar el grupo.

La Mesa ha adoptado la decisión después de un nuevo informe jurídico elaborado por el letrado mayor de la Cámara, que concluye que Orain Bai no ha subsanado correctamente los errores de forma en su escrito de expulsión. En concreto, no ha hecho constar que en la reunión del grupo para acordar la expulsión de los miembros de Podemos se incluyera este tema como uno de los puntos del orden del día.

El letrado mayor sostiene que “los servicios jurídicos de la Cámara ponen de manifiesto que, tanto en el anterior Informe de 16 de enero pasado como en la presente Nota-Informe, se dan los elementos de claridad necesarios para que la Mesa en el ejercicio de sus competencias adopte una resolución al efecto, sin necesidad de más informes que pueden aparentar la voluntad de dilatar una decisión en los términos expuestos en el Fundamento Quinto de la Nota-Informe”, para añadir que “la más reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional advierte que la dilación interesada que conduzca a una demora imprevisible o ilimitada de la tramitación de un escrito o de situaciones parlamentarias, es susceptible de recurso constitucional de amparo ante el Tribunal Constitucional en los términos señalados en el Fundamento jurídico sexto de la presente Nota-Informe”.

La parlamentaria de Orain Bai Laura Pérez, expulsada de Podemos, ha asegurado que están barajando varias medidas, entre ellas acudir al Defensor del Pueblo de Navarra, "porque se nos está vulnerando el derecho fundamental de representación pasiva y el desarrollo de nuestra actividad parlamentaria con plenas garantías". "Estamos de facto intervenidos jurídicamente. Con este tipo de decisiones se deja fuera del cambio, en nombre del cambio, a quienes hemos defendido posturas más críticas. Nos sorprende que en nombre del cambio no se sea consciente de que fuimos imprescindibles para el cambio", ha señalado, informa Europa Press.

Laura Pérez ha asegurado que "se han ido avalando criterios jurídicos ad hoc que contravienen criterios jurídicos anteriores, se asume el chantaje dentro del corporativismo partitocrático, se está avalando que la presidenta soleil - en referencia a Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento- esté por encima del bien y del mal, de la doctrina constitucional, por la gracia del cuatripartito". "Nos parece lamentable y nos produce cierto bochorno y vergüenza ajena", ha indicado.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que con esta decisión "se ha confirmado lo que ya sabíamos, no se acepta la posición mayoritaria del grupo parlamentario y Geroa Bai y EH Bildu se están riendo de Orain Bai, están controlando a Podemos, están controlando a Orain Bai, están controlando los tiempos y la mayoría". Además, ha considerado que Orain Bai ha hecho "un ridículo absoluto aceptando de esta manera lo que ha ocurrido".

Responsabilidad política y seguridad jurídica

Por parte de Geroa Bai, Unai Hualde ha señalado que su grupo ha actuado "con responsabilidad y seguridad jurídica" y ha dicho a Orain Bai que "es un espectáculo lamentable e irresponsable el que se está montando, cuando quedan cuatro días para disolver la Cámara". Además, ha considerado que UPN "ha estado actuando por las urgencias electorales y por buscar la mayor agitación".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha explicado que la decisión de su grupo de no apoyar el escrito de expulsión de los miembros de Podemos se ha basado en el informe jurídico del letrado mayor y, además, en su deseo de que "no se rompan la mayoría" del cuatripartito en el Parlamento. "Hemos tenido un principio básico como actuación y seguiremos teniéndolo, porque este tema desgraciadamente no se va a acabar, y es la no ruptura de las mayorías. El cambio tiene un mandato que hay que acabarlo bien, con responsabilidad. Hay 14 proyectos de ley en tramitación en el Parlamento de Navarra y en el voto vamos a comprobar quién está con el cambio", ha indicado.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha lamentado que "la presidenta del Parlamento no ha tenido a bien ni pasarnos el informe jurídico a todos los portavoces, ni comentar qué va a ocurrir en la Mesa, es la arbitrariedad más absoluta, el ninguneo, la falta de transparencia". "Ésta es la presidenta del Parlamento aplaudida por el cuatripartito. Que los medios de comunicación hayan tenido acceso a un informe al que no hemos tenido acceso los portavoces dice mucho de cómo funcionan las cosas aquí", ha afirmado.

Por último, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "la mafia del cuatripartito" se ha impuesto para "para impedir que haya ningún movimiento". "No quieren el más mínimo riesgo de que se rompa la unidad del cuatrigobierno y lo que están haciendo es paralizar todo y poner pie en pared para que siga Aznárez de presidenta", ha asegurado.