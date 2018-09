Amaia Romero, James Rhodes, Ariadna Gil o Javier Gutiérrez, en la nueva temporada del Teatro Gayarre

La programación será inaugurada por Amaia Romero, que actuará en el escenario pamplonés los días 4 y 5 de octubre. Lo hará junto a The Free Fall Band, banda pop con la que abarrotó el Teatro Real de Madrid.

El capítulo teatral lo abrirá 'La valentía' (sábado 13 de octubre), la última obra escrita y dirigida por Alfredo Sanzol. Se trata de una comedia al estilo clásico americano de confundir al espectador para provocarle la risa, que relata las disputas de dos hermanas por una casa familiar que han recibido en herencia.

Además, la obra de García Lorca regresará al Gayarre con 'Bodas de Sangre' (sábado 20 de octubre). Bajo la dirección de Oriol Broggi, el texto de Lorca llega como un gran poema lleno de ritmo y de musicalidad con composiciones originales de Joan Garriga.

García Lorca volverá a estar de nuevo presente en ¡Ele!!!. Lauaxeta-Lorca' (miércoles 24 de octubre, en euskera), dedicado a dos poetas fusilados a comienzos de la dictadura franquista. Es una propuesta escénica multidisciplinar basada en la escenificación de la poesía y los escritos de los dos poetas acompañados de imagen, música, danza y escenificación.

Tras esta función, el turno será para el clown contemporáneo con 'PSS PSS' (viernes 26 de octubre), un espectáculo para todos los públicos donde el clown se entremezcla con el teatro y el circo, a cargo de una compañía que nace de la unión de Simone Fassari y Camilla Pessi.

Octubre concluirá con una obra de Sèbastian Thìery, '¿Quién es el señor Schmitt?', dirigida por Sergio Peris-Mencheta (miércoles 31 de octubre). Se trata de un montaje que cuenta en su reparto con Javier Gutiérrez y Cristina Castaño, entre otros intérpretes, y en el que se dan cita el humor absurdo, inteligente y rápido, el amor y las sorpresas.

En noviembre le llegará el turno a la Fundación ATENA, que estrenará su nueva obra de teatro inclusivo 'Mi propio universo' (viernes 2 de noviembre).

Josep Maria Pou regresa también al escenario del Gayarre con 'Moby Dick' (domingo 4 de noviembre) dando vida esta vez al capitán Ahab, uno de los grandes personajes de la literatura universal.

Continuará la temporada con 'Best of Be festival' (martes 6 de noviembre), que vuelve con tres obras, talleres y encuentros. Las funciones serán 'Take care of yourself' (sin texto), 'Someone Loves You Drive With Care' (en inglés con sobretítulos) y 'Control Freak' (en castellano).

La siguiente cita es el espectáculo musical 'Un burlador sin sardina' (jueves 8 de noviembre) de la compañía teatral Pasadas las 4 y la formación musical Spanish Brass. Se trata de un espectáculo dinámico y musical, una adaptación de 'El burlador de Sevilla', de Tirso de Molina.

También podrá verse en el Gayarre el estreno absoluto del nuevo montaje de Producciones Maestras, 'Loco desatino' (domingo 11 de noviembre), un texto de Ana Maestrojuan interpretado por Ana Goya y Ángel García Moneo. La protagonista es Ana Caro Mallén, autora de éxito del siglo XVII.

La compañía británica 1927 exhibirá 'The animals and children took to the streets' (viernes 16 de noviembre), un espectáculo en inglés con sobretítulos en castellano. La formación londinense fusiona diferentes formas artísticas y se deja llevar por la estética del cine mudo, para mezclar el teatro y la música en una obra única, entretenida y fuera de lo convencional.

El teatro amateur estará representado por la compañía navarra El Bardo, que pondrá en escena la obra de Alfonso Sastre 'La taberna fantástica' (lunes 19 de noviembre). Fue escrita en 1966, pero la censura de la época hizo que su estreno fuese en 1985, obteniendo un gran éxito, al ser galardonada con el Premio Nacional de Teatro, el de la Crítica y del Espectador.

La siguiente obra que podrán ver los espectadores será 'Jane Eyre' (domingo 25 de noviembre), una ventana a través de la cual Charlotte Bronte, la autora, enseña su visión del mundo. Se trata de una producción del FEI y Teatre Lliure protagonizada por la actriz Ariadna Gil.

Tartean Teatroa traerá al Gayarre 'Ghero' (miércoles 28 de noviembre), una obra en euskera de Patxo Telleria que habla del milagro de la supervivencia de una vieja y pequeña lengua.

De nuevo Federico García Lorca estará latente en el Gayarre con el montaje 'Esto no es la casa de Bernarda Alba' (sábado 1 de diciembre), una versión de José Manuel Mora con reparto encabezado por Eusebio Poncela.

Otro intérprete que regresa al escenario pamplonés es Imanol Arias y lo hace con 'La vida a palos. Testamento' (domingo 9 de diciembre). Esta obra, además de invitar a conocer el mundo del flamenco y sus diferentes palos, encuentra su potencial dramático en la relación padre-hijo.

El capítulo teatral se cierra con la obra de Laila Ripoll y Mariano Llorente 'Donde el bosque se espesa' (viernes 14 de diciembre). Se trata de una producción de Micomicón Teatro y Proyecto Europeo Unrest-Horizon 2020, en colaboración con la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra.

El Teatro Gayarre contará con el habitual ciclo musical 'Grandes Intérpretes', con dos conciertos, uno a cargo del pianista James Rhodes (domingo 28 de octubre) y otro con la formación Il Giardino Armonico (miércoles 19 de diciembre).

TALLERES Y EXPOSICIONES

Además de los diferentes espectáculos que conforman esta programación, durante esta temporada se van a desarrollar una serie de talleres y exposiciones. Las exposiciones serán dos. Por un lado, 'Historias con alma de papel' (octubre-diciembre 2018), de Mila García, artista especializada en paper cut y papercraft, y por otro lado, una muestra de proyectos de la Escuela de Arte de Pamplona, dedicada a Taquillas Urbanas (octubre-diciembre 2018). En esta se podrán ver diversas propuestas de una taquilla para el teatro para diferentes emplazamientos urbanos realizados por el alumnado de la Escuela de Arte.

En cuanto a los talleres, serán cinco: aula de teatro para mayores de 60, a cargo de Ángel Sagüés; 'Improvisación dirigida a la comedia', impartido por Leire Ruiz; 'Movimiento y sensualidad. Un paso a dos con Bertha Bermúdez', dirigido a público adulto; 'Cervantinova, la juventud de Cervantes', taller para jóvenes de 12 a 20 años e impartido por Ángel Sagüés; y, por último, 'Teatro de papel animado', a cargo de la artista especializada en paper cut y papercraft Mila García. La información y las inscripciones para estos talleres pueden consultarse en la web www.teatrogayarre.com.