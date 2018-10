Salud lanza una campaña para hacer frente al incremento de las infecciones de transmisión sexual

En la presentación, el consejero ha estado acompañado por María José Pérez, directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, y por Leire Blasquiz, coordinadora del Programa Gozamenez/Con mucho gusto, programa sobre juventud y sexualidad que desarrollan Hegoak, la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra, el centro de salud sexual y reproductiva Andraize, el Consejo de la Juventud de Navarra, Kattalingorri y SARE, la asociación de apoyo al VIH/SIDA.

Durante su intervención, Domínguez ha remarcado la tendencia al alza de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), fundamentalmente clamidias, gonococia y sífilis, sin olvidar el VIH/SIDA, tanto en Navarra como en España y en otros países del entorno. Y ha desarrollado las líneas de acción, que como respuesta, se están poniendo en marcha en Navarra, y que se incluirán y reforzarán en un nuevo programa de prevención de las ITS en 2019.

Estas líneas de acción incluyen el sistema de información y vigilancia epidemiológica; el programa de vacunaciones contra algunas de ellas (incluida la campaña de vacunación específica frente a hepatitis A en hombres que tienen sexo con hombres); la creación de grupos de trabajo de personas expertas (con, entre otros, un Comité de trabajo de Infecciones de Transmisión Sexual); el diagnóstico y tratamiento precoz con un protocolo de atención en los centros de salud y centros de salud sexual y reproductiva.

Asimismo, se incluye como línea de acción, también, la información, sensibilización y educación sexual que se desarrolla en los centros de salud sexual y reproductiva, así como en los centros de salud, escuelas de salud, centros educativos y espacios comunitarios, en la que se enmarca la campaña.

En concreto, siguiendo las 'Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad basadas en la evidencia científica 2018' (OMS, ONUSIDA, UNICEF), y las recomendaciones de la UNESCO, CDC o Centros de Control de Enfermedades, la campaña que se ha presentado tiene como objetivos "sensibilizar sobre el incremento de las ITS y las complicaciones con ellas relacionadas, tanto en población general como en población joven; informar sobre los síntomas y dónde acudir si se sospechan; y promover la utilización del preservativo como método eficaz para su prevención y la de los embarazos no deseados".

Para ello, la campaña desarrolla cuatro ejes de contenidos: información sobre las ITS; identificación de síntomas de sospecha y puntos donde acudir ante ellos; promoción de prácticas sexuales seguras y saludables; y promoción de una sexualidad positiva, saludable y segura, desde una perspectiva tanto de autocuidado personal, como desde la ética de las relaciones, el cuidado del otro y buen trato y la diversidad de hombres, mujeres y sexualidades.

La campaña, que bajo el lema CON se desarrollará en distintos momentos de 2018 y 2019 en distintos puntos de la geografía Navarra, incluye diferentes actuaciones como edición y distribución de distintos materiales bilingües; vídeos en redes sociales y cines; cuñas radiofónicas; cartelería en autobuses y marquesinas o creación de un espacio web para consultas.

El folleto aporta información sobre las ITS en general -qué son y cómo se previenen-, sobre la clamidias, la gonococia, la sífilis y el VIH en particular -síntomas y tratamiento-, y recomienda acudir a centros de salud, centros de salud sexual y reproductiva, Comisión ciudadana antisida, o SARE en caso de haber tenido prácticas de riesgo o si se tienen o han tenido síntomas de infección.

CONOCER LAS ITS Y DÓNDE ACUDIR

Las ITS son infecciones producidas por, entre otros, bacterias, virus u hongos que se transmiten en las relaciones con coito vaginal, anal u oral cuando una de las personas tiene la infección y no se utilizan medidas preventivas.

En caso de dudas o sospecha, el Departamento de Salud recomienda acudir al centro de salud o al centro de salud sexual y reproductiva, así como a SARE o a la Comisión Ciudadana Antisida.

Entre las medidas comportamentales para la prevención eficaz, la OMS incluye la promoción del uso sistemático de preservativos masculinos y femeninos, la educación sexual, la reducción del número de parejas sexuales, el aumento de la cantidad de personas que se someten a pruebas de detección de ITS, el aplazamiento de la iniciación sexual, y la promoción del bienestar sexual.

Plantea, además, que la promoción del uso de preservativos en adolescentes y jóvenes, en particular, tiene la doble ventaja de prevenir las ITS y los embarazos no deseados, y que, además, cuando se fortalecen los conocimientos de la comunidad sobre las ITS se reduce la estigmatización y la discriminación, de manera que el uso adecuado de servicios relacionados tiende a mejorar.

LA SITUACIÓN DE LAS ITS EN NAVARRA

Desde el Departamento de Salud han remarcado que las ITS y los embarazos no deseados están aumentando en la última década también en Navarra. Las clamidias, la gonorrea y la sífilis son las que lo están haciendo en mayor proporción. Con las ITS aumenta la carga de morbimortalidad asociada (uretritis, vaginitis, enfermedad inflamatoria pélvica, esterilidad o cánceres de cervicouterinos).

Según ha indicado, este aumento se da también en España y en los países del entorno, y parece deberse a "la falta de información y educación sexual, a un aumento de las prácticas sexuales y del número de parejas sexuales sin protección, y a la mejora de la práctica clínica en los últimos años, que ha puesto de manifiesto muchos casos que antes no se diagnosticaban".

Estas infecciones afectan, sobre todo, a jóvenes de entre 20 y 34 años, y están creciendo en ambos sexos. Se diagnostican más en hombres, y según el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, esto se debe a que "sólo se conoce la punta del iceberg, que mantiene ocultos muchos casos asintomáticos, más frecuentes en mujeres (en los hombres las ITS dan más síntomas)".