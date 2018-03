Último concierto este jueves del ciclo de la sección clásica del Conservatorio Superior de Música de Navarra

El cuarteto ofrecerá un concierto que combinará música barroca con contemporánea, y que recorrerá diferentes países a través de sus compositores. Se podrá escuchar el concierto para trompeta del compositor checo Johann Baptist Georg Neruda, la obra 'Like a water buffalo' del japonés Yuji Takahashi, un fragmento de la cuarta sonata para acordeón del compositor ruso Anatoly Kusyakov, el Allegro rustico y 'Sounds of the Forest' para flauta y piano d ella rusa Sofia Gubaidulina, un fragmento de Bilitis para flauta y piano del compositor francés Claude Debussy y un fragmento para viola del húngaro Béla Bartók.

En este ciclo de conciertos alumnado de 4º curso del Conservatorio Superior de Música de Navarra de las especialidades clásicas de acordeón, bombardino, canto, clarinete, fagot, flauta, guitarra, oboe, órgano, percusión, piano saxofón, trompeta, tuba, violín, viola y violoncelo han mostrado un adelanto del que será su recital de fin de grado el próximo mes de junio. En los conciertos han participado un total de 34 jóvenes intérpretes del CSMN, según ha informado el Gobierno foral.