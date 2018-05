El juez del voto particular de la sentencia de 'la manada': "Agradezco a quien me ha dado apoyo"

El magistrado Ricardo González, autor del voto particular en la sentencia de 'La Manada', ha asegurado este jueves que está "tranquilo" y "emocionado" por el apoyo que ha recibido de sus compañeros en los últimos días. "Yo solo hablo en autos y sentencias. No entro para nada en comentarios que se hagan respecto de mi persona, agradezco a quien me ha dado apoyo y nada más", ha manifestado González.

El magistrado ha pronunciado estas palabras durante una concentración frente al Palacio de Justicia de Pamplona, concentración que vienen realizando los jueces y fiscales de Navarra los jueves en el marco de movilizaciones con el lema 'Por una Justicia independiente y de calidad'.

El magistrado Ricardo González ha sido uno de las personas que han participado en la concentración y, en unas breves palabras ante los medios de comunicación, ha señalado que está "con mucho ánimo, tranquilo, sereno y emocionado" por el apoyo que le han brindado amigos, compañeros de profesión y su familia en los últimos días tras la polémica por su voto particular en la sentencia a 'La Manada'.

Las palabras del magistrado llegan después de que el pasado lunes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurara que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en los profesionales de la justicia en la comunidad "todos saben" que el juez Ricardo González tiene "algún problema singular" y opinara que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió actuar "preventivamente".

Preguntado expresamente sobre las palabras de Catalá, el magistrado ha respondido: "Absolutamente nada. No comment".

El mismo lunes, los jueces y magistrados de Navarra pidieron la "inmediata dimisión" del ministro, al que criticaron por mantener una actitud que consideraron "especialmente escandalosa".

Del mismo modo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, manifestó que las palabras del ministro representaban "un ataque directo a la independencia judicial". Además, aseguró que el magistrado Ricardo González "es una persona absolutamente normal, como cualquier otra, un buen juez además".