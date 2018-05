El programa de intervención precoz en primeros episodios psicóticos reduce ingresos hospitalarios

El balance inicial del primer año de andadura del Programa de Primeros Episodios Psicóticos de Navarra ha arrojado resultados "muy positivos" en cuanto a la reducción de ingresos hospitalarios y de urgencias de las personas a las que se ha prestado asistencia, así como en lo referido a su normalización social, laboral y educativa.

Este programa asistencial, puesto en marcha por la gerencia de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud (SNS) en enero del año pasado, es una iniciativa pionera en el conjunto del país dedicada a ofrecer una atención temprana, intensiva y multidisciplinar en primeros episodios psicóticos, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

Su objetivo es "intervenir de modo precoz durante los dos primeros años de enfermedad, para favorecer la recuperación y seguimiento de la persona con psicosis y prevenir su discapacidad laboral, de modo que pueda mantener una vida normalizada y lograr sus objetivos y metas personales".

El equipo multidisciplinar que presta este servicio ha atendido ya a 83 personas y sus respectivas familias. Los resultados obtenidos hasta la fecha, de carácter preliminar, resultan "satisfactorios". La aceptación y adhesión al programa están siendo notables, con un 98% de seguimiento y solo un 2% de abandonos terapéuticos, ha añadido.

El programa, ha expuesto, ofrece una respuesta "rápida y accesible" para personas que están empezando a sufrir síntomas psicóticos y sus familias, con una demora de menos de una semana en el inicio de la intervención una vez que el paciente es derivado.

Además, cuenta con la posibilidad de ofrecer una intervención rápida e intensiva en momentos de descompensación, lo que reduce la posibilidad de ingresos hospitalario, ha agregado el Ejecutivo. Tan solo un 8% de los pacientes atendidos en el programa han necesitado ingresar y el 93% no han precisado atenciones en los servicios de Urgencia del CHN, lo que se considera "un notable avance respecto al índice de atenciones que suele presentar este perfil de personas".

BUENOS RESULTADOS DE REINTEGRACIÓN A LOS 6 Y 12 MESES

Uno de los retos importantes de programa es la recuperación del funcionamiento normalizado en las personas atendidas y el mantenimiento de la calidad de vida previa al episodio. Para ello, cuenta con programas que buscan la inserción laboral, educativa y social de la persona en la comunidad. En este sentido, los resultados también son prometedores, con una mayoría de personas que retornan a su funcionamiento previo entre los 6 y 12 meses tras haber sufrido el episodio de psicosis.

El servicio se desarrolla gracias a la labor de un equipo multidisciplinar integrado por las profesionales de Psicología Clínica María Otero (responsable del programa) y Belén Artieda, la psiquiatra Matilde Martínez, la enfermera especialista en Salud Mental Maritxu Ariz, la terapeuta ocupacional Blanca Martínez, la trabajadora social Miriam Ochoa y el administrativo Iñaki Velázquez. El equipo ofrece una atención integral, mediante intervenciones psicoterapéuticas, de salud y farmacológicas, educativo-laborales y sociales. Estas acciones tratan de adaptarse a los objetivos y necesidades de cada una de las personas atendidas y se realizan en coordinación con los recursos sanitarios y comunitarios existentes.

El programa se está implantando de forma gradual en las distintas áreas de salud de Navarra, con previsión de completar la cobertura a toda la población de la Comunidad foral a finales de este año. Como novedad, el punto de atención se acaba de trasladar al Centro de Salud Mental de Buztintxuri a las nuevas instalaciones del Centro San Francisco Javier, en el barrio pamplonés de la Txantrea.

NUEVOS OBJETIVOS

Como objetivos del Programa de Primeros Episodios Psicóticos para 2018, el SNS tiene previsto favorecer de forma gradual el acceso al programa desde los recursos de Atención Primaria. En la actualidad, las derivaciones a esta terapia se producen desde distintos servicios de la Red de Salud Mental de Navarra, si bien la previsión es que entre finales de 2018 y 2019 se pueda realizar una derivación directa desde centros y consultorios de salud.

Además, el programa se plantea iniciar un trabajo de sensibilización comunitaria, dirigido a favorecer la pronta detección de los síntomas psicóticos para su tratamiento adecuado y un mejor conocimiento de este tipo de problemas, que elimine algunos de los mitos y creencias estigmatizantes asociados a las personas que sufren, en algún momento de su vida, síntomas psicóticos. Por otra parte, se tiene previsto poner en marcha iniciativas docentes y de investigación asociadas, ha añadido el Gobierno.

Los trastornos psicóticos afectan al 3% en la población y se caracterizan por la presencia algunos síntomas como percepciones o creencias alejadas de la realidad, conductas o pensamientos desorganizados o alterados, apatía intensa, aislamiento social, abandono de actividades, etc. Estos síntomas mantienen en el tiempo e interfieren con la vida de la personas de forma significativa.

Suelen aparecer principalmente en la adolescencia o juventud, aunque pueden manifestarse en cualquier etapa de la vida. Su aparición tiene que ver con cierta vulnerabilidad y con factores personales y ambientales que favorecen la aparición y el mantenimiento de los síntomas (estrés, consumo de drogas, etc.). La evolución de la psicosis es variable: el episodio puede ser algo aislado, que no se repita, o pueden producirse recaídas y un deterioro progresivo de la vida personal. Esta evolución depende de que la persona sea capaz de controlar los factores de mantenimiento del trastorno antes nombrados (estrés, consumos, etc.), de que se reciba el tratamiento adecuado y de que ese tratamiento se instaure lo antes posible, de ahí la importancia del programa de intervención promovido en Navarra, el primero de estas características en el Estado.