Órdago a mayor

Esta partida comenzó hace un año cuando Roberto Sanchez, Marta Macho y Manoel Martínez (profesionales de Osakidetza que han denunciado la filtración de exámenes) se pusieron en contacto con Elkarrekin Podemos para contarnos lo que sucedía en las OPEs de Osakidetza.

No dudamos en que se trataba de una práctica corrupta a la que había que poner fin; sólo había que pensar en conseguir indicios que nos permitiesen probar que en Osakidetza las plazas de especialistas hospitalarios se designaban a dedo.

Demostrar que un examen ha sido filtrado es difícil por no decir imposible y es en eso en lo que se basó la estrategia del Departamento de Salud con su consejero a la cabeza. Cualquier indicio lo convertían en sospecha pero muchos indicios constituyen prueba y es con lo que no contaba Jon Darpón. Las cartas estaban echadas.

Han presumido de transparencia cuando hasta la propia Fiscal Jefe hizo referencia en su reciente comparecencia en el parlamento de que el gobierno es poco colaborativo cuando se le investiga y en su decreto requería más información al ejecutivo del Urkullu que no le había sido facilitada.

Elkarrekin Podemos hemos visto como se nos dificultaba nuestra labor parlamentaria cuando se nos ha facilitado no sin reticencia la información que pedíamos e incluso en nuestras visitas a Osakidetza para examinar los expedientes abiertos en las diferentes especialidades se nos impedía hacer fotocopias o fotografías acompañadas en todo momento de Xabier Balerdi, alto cargo señalado por la fiscalía en la trama para filtrar exámenes, que nos tapaba con tipex parte de los informes por aquello de la protección de datos.

Incluso entonces fuimos capaces de detectar que claramente había una práctica corrupta en las OPEs de Osakidetza. La Fiscalía al igual que el Ararteko lo tuvieron claro.

Sólo el Gobierno del PNV-PSE y el consejero Darpón eran incapaces de verlo y con ello intentar hacer creer a la ciudadanía que no había nada y que esto no es Venezuela y que en un estado de derecho no basta con sospechas. Unas sospechas que hicieron caer a parte de la cúpula de Osakidetza y era incomprensible como el máximo responsable político podía salir indemne de ello.

Para Elkarrekin Podemos no era suficiente el 155 que Urkullu aplicó a Darpón el día que nombró al nuevo director de Osakidetza. Para Elkarrekin Podemos era necesario depurar toda responsabilidad de quien sólo había mirado hacia otro lado cuando fue advertido del fraude de las OPEs dopadas y negó la mayor. El envite que habíamos echado al consejero le daba la oportunidad de admitir un modelo corrupto y heredado y no quiso aprovechar la oportunidad de perder dos piedras.

El PNV acostumbrado a manejarse en un mundo clientelar no parecía apreciar nada malo en que las oportunidades no fueran iguales para todas y todos. Para Elkarrekin Podemos la igualdad de oportunidades es una máxima y por eso echamos un órdago al lehendakari, para que bajo su responsabilidad como lehendakari de todas y todos los vascos asumiera que su consejero no había sido honesto y le cesara.

El lehendakari no ha jugado con buenas cartas. Tenía las peores para ganar y Jon Darpón ha sido cesado al igual que María Jesús Múgica (anterior directora de Osakidetza) y Juan Carlos Soto (anterior director de RRHH de Osakidetza). Un cese disfrazado de dimisión para no asumir responsabilidades.

Lo que está claro es que quienes hemos denunciado las Opes Dopadas hemos ganado el órdago, pero quien verdaderamente debe ganar la partida es Osakidetza. Esperamos que la nueva responsable sepa jugar mejor sus cartas. Estaremos atentas a la seña.

*Cristina Macazagaes parlamentaria de Elkarrekin Podemos