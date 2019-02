¿Y ahora qué?

Ahora que el Presidente Sánchez ha anunciado la fecha de las Elecciones Generales para el 28 de Abril, ¿qué?...

Sus meses de Gobierno han demostrado que “otro modo de obrar… -frente a las legislaturas del PP-, … es posible”. Que la izquierda y la derecha no son lo mismo, se distinguen claramente, incluso les es de aplicación las palabras bíblicas: “por sus obras les conoceréis”. Frente a los derrotistas que niegan las diferencias y quieren enterrar las ideologías, hechos como los ocurridos en los últimos ocho meses en España terminan por descubrir la fatuidad y el atrevimiento de los líderes de las derechas, empeñados en ejercer de papagayos, pregonando falsedades y negando las evidencias.

Lo evidente ha sido que, mediante Decretos de Ley, en solo unos meses, el “provisional” Gobierno socialista ha mejorado las condiciones de vida de los españoles, eso sí, haciendo hincapié en las de quienes viven con mayores dificultades. A saber, subida de las pensiones acorde al IPC y complementación de las más bajas por encima del IPC, ayudas a la vivienda (+41%), Infraestructuras (+40%), Becas para Estudios (1.720 millones), Empleo juvenil (670 millones), Pobreza Infantil (+25 %), Lucha contra la Dependencia (+59%)… Del mismo modo, se ha dotado la partida para la Memoria Histórica, para combatir la violencia machista (+220 millones)… Y en otro orden, más cualitativo, rebaja del IVA en productos destinados a la higiene femenina, eliminación de las posibles amnistías a delitos fiscales, incremento en tiempo de permisos de paternidad, etc… ¿Cabían más medidas? Difícilmente, cuando el margen de la mayoría del Gobierno, -que algunos querían hacer coincidir con la mayoría que propició la Moción de Censura que desbancó al gobierno del PP-, era tan exigua como poco fiable era el apoyo en la acción de Gobierno de los censores de la oportuna moción.

El tiempo ha dado la razón a quienes pensábamos que una moción de censura no es un buen comienzo para iniciar ningún proyecto duradero ni propiciar ningún idilio. Sin embargo, deberemos convenir en que el breve mandato ha estado tan lleno de buenas intenciones como de riesgos, de modo que cabe una conclusión incontestable: quienes acompañaron al PSOE en la Moción de Censura, a excepción del PNV, han sido a su vez censores del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque Unidos-Podemos no lo haya sido decisivamente, pero su defensa del Gobierno y de Pedro Sánchez ha sido más bien remisa y asustadiza.

¿Ahora qué? Casi seguro que los independentistas catalanes no van a servir para demasiado, pues actúan mediatizados por el juicio del famoso procès, empeñados en subrayar un conflicto falso y artificioso que ellos mismos alimentas de forma interesada. Cualquier triunfo de la derecha española (o las derechas) en las Elecciones ya anunciadas, va a ser recibido con júbilo por parte de los líderes independentistas que, hoy por hoy, se sienten mucho más dispuestos a alimentar el conflicto que a propiciar una solución lógica, y posible.

De las derechas no cabe esperar las buenas voluntades porque son partidarios del “cuanto peor, mejor”. Sometidas como están a liderazgos de escasa consistencia, que confunden los insultos con las meras descripciones o calificativos, han sentido los agobios de la prisa y, vacunados contra la necedad tras las Elecciones en Andalucía, y la formación del Gobierno ultraderechista, Casado y Abascal se consideran habilitados para gobernar España con el beneplácito de Ciudadanos que, a pesar de su alto número de votos, deambula cogido por el cuello. Es evidente que el futuro es una incógnita de no fácil resolución. Salvo por el hecho de que PP, C´s y VOX no alcancen la mayoría entre los tres, los españoles nos sentiremos acogotados por estos líderes derechosos que ostentan, si aún cabe, lo más ruin de la vieja dictadura.

¿Ahora qué? Pregunto de nuevo, esperanzado por el hecho de que los ocho meses del Gobierno de Pedro Sánchez hayan sido suficientes para ayudar a distinguir, en España, a las izquierdas de las derechas. Ello para establecer las diferencias siempre evidentes entre quienes defendemos la equidad y la igualdad, y quienes defienden la riqueza de unos pocos para que los demás vivan de las migajas que caen de sus mesas.