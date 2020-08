Cómo superar con buena nota la vuelta al cole

Los brotes de la COVID-19 durante el verano aumentan la incertidumbre sobre cómo será la vuelta al cole en septiembre. En este momento, y a la espera de la Conferencia de Presidentes autonómicos que Pedro Sánchez anunció para finales de agosto para preparar la vuelta al cole, las opiniones de padres y madres, docentes, responsables educativos, sindicatos, están muy contrastadas y, casi, divididas. Cuando solo faltan semanas para reabrir las escuelas, tenemos la oportunidad, también la responsabilidad, de prepararnos para todos los escenarios posibles.

En las últimas declaraciones que hizo la Ministra de Educación Isabel Celaà, aseguró que la vuelta al cole en septiembre sería presencial. De hecho, en junio los Ministerios de Sanidad y Educación publicaron la guía con medidas de prevención y recomendaciones para las comunidades autónomas. Una vez que los Ministerios de Sanidad, y Educación y Formación Profesional determinaron las condiciones sanitarias, ahora son las comunidades autónomas quienes deben asumir la responsabilidad de garantizar las condiciones sanitarias y educativas de los centros. En estos momentos tenemos 17 protocolos de prevención y gestión de la COVID- 19, que no son a gusto de todos. Al mismo tiempo que se conocen los protocolos de prevención y organización lectiva de los centros escolares surgen las protestas por parte de representantes sindicales, directores de centros, incluidos grupos de padres y madres que exigen condiciones más seguras para la vuelta al cole. Medidas que pasan por aumentar la contratación de profesorado, disminución de la ratio, inversión en infraestructuras, incorporar un referente de enfermería, incluso modificaciones a la legislación laboral para que padres y madres tengan derecho a baja laboral en caso de que su hijo o hija deba guardar cuarentena por contagio de compañeros.

La preocupación social va en aumento, en consonancia con el aumento de contagios en los últimos días que arroja más dudas que certezas sobre la conveniencia de reabrir las escuelas en septiembre. Evidentemente es difícil mantener el equilibrio entre la seguridad sanitaria y la educación, pero desde Educo consideramos que se debe trabajar en esa dirección, sin titubeos. La escuela es un lugar de aprendizaje y de desarrollo emocional, pero también un espacio de protección para niños y niñas que sufren algún tipo de violencia. Sabemos que no existe el riesgo cero, pero aún así apostamos por crear una alianza fuerte entre los agentes y administraciones educativos en cada comunidad para hacer frente a este reto.

Mantener el equilibrio entre salud y educación requiere tomar decisiones políticas priorizando los derechos de la infancia. No podemos olvidar los recientes datos publicados en la Encuesta de Condiciones de Vida 2019 que muestra que un 30,3% de la población menor de 18 años está en riesgo de pobreza, que equivale a 1 de cada 3 niños, niñas o adolescentes. Y corresponde a más de 2,5 millones de alumnos y alumnas en riesgo educativo. El próximo curso escolar exigirá un suplemento de flexibilidad y resiliencia a todos los actores educativos y preparar los distintos escenarios.

Las comunidades autónomas deben asumir su plena responsabilidad y apoyar a los centros escolares ya que estos solos no tienen los recursos necesarios para garantizar las medidas sanitarias que eviten contagios al mismo tiempo que ofrecen una educación de calidad a todo el alumnado sin dejar a nadir atrás. En este trabajo coordinado se deben sumar los servicios sanitarios de proximidad, servicios sociales, y entidades sociales. Y facilitar la participación y apoyo de las familias, y del alumnado. Como en un puzle todas las piezas son necesarias para garantizar la reapertura de las aulas en "la nueva normalidad".

Ante la pregunta ¿se podrán abrir los centros escolares en septiembre? No podemos buscar la misma respuesta en todo el territorio español y en todo momento. Conjugar sanidad y educación pasa por tener en cuenta si los centros escolares se ubican en zonas urbanas o rurales, si hay servicio de transporte o comedor escolar, cuál es el historial de contagios del territorio o de transmisión comunitaria, las posibilidades de conciliación laboral de padres y madres, el tipo de trabajo de padres y madres, posibilidades de educación telemática, entre otras. Sin olvidar que la escuela aporta contenidos para la vida y que su función socializadora es insustituible.

Si los contagios obligan a poner en cuarentena a un grupo clase o a un centro escolar debemos prepararnos para poner en marcha la educación telemática. El curso pasado mostró la necesidad de seguir apostando por tener herramientas para luchar contra la brecha digital. No basta con garantizar el acceso a la conectividad o la adquisición de ordenadores y tabletas, si no va acompañado del apoyo de padres y madres en el proceso de aprendizaje de sus hijos. La falta de habilidad en las nuevas tecnologías o un entorno que no pueda propiciar el estudio representan también una gran barrera a la educación.

Desde Educo, tenemos la esperanza de que entre todos podamos aprobar el examen con buena nota en septiembre. Es mucho lo que está en juego; una generación de niños y niñas depende de ello.