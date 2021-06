Banca sí, banca no

Acabo de leer un artículo más sobre las comisiones que vendrán en las próximas fechas y yo me pregunto: ¿Porqué me obligan a mantener mis ahorros en un negocio personal obligatoriamente en los cuáles tenemos siempre que aceptar sus condiciones para que no te penalicen?, ¿Por qué no puedo tener otra alternativa que no sea mantener un sector que no me merece ningún respeto? ¿Por qué para poder cobrar un dinero bien merecido a fina de mes, estoy obligado a tener cuenta bancaria? Esto si que es motivo para que les quite el sueño a los políticos en principio cercanos a la gente humilde en vez de mantenernos siempre engañados.

Personalmente preferiría tener mi dinero bajo el colchón, sin tener que pensar que si no tengo un mínimo exigido, me roban dinero (después de "dejarles" que ganen sin nuestro consentimiento y con el esfuerzo que hacemos todos los días. ¿Qué tiene este entramado mercantil que tanto "adoramos" que si caen, se paraliza el mundo y en el que nadie se atreve a rechistar?. El único banco público que tuvimos lo dejamos marchar para como no, seguir con la especulación.