Sí, somos cristianos, (algunos ateos por la gracia de dios) pero solo desde 1492, hace 500 años. Antes éramos moros desde 700, hace 1300 años.

O sea que si en 1300 años, 500 hemos sido cristianos y los otros 800 años hemos sido moros, hoy por hoy somos un 70/30 más moros que cristianos.

¿Porqué los cristianos se arrogan la propiedad en exclusiva del suelo que habitamos, siendo un 30% menos representativa de la mayoría? Cuando deberían empezar a pedir perdón por el desbarre de 1500 de expulsar a moros y judíos, que hizo que el imperio católico fuera de todo menos católico.

Espinosa de los Monteros nos perdona la vida a los ateos

La felicitación que he podido ver por Twitter (no sé si se mantendrá) decía así:

Feliz Navidad a todos los cristianos; y felicidades especiales a los que no lo son, pero habitan entre nosotros, porque disfrutan de todas las ventajas y libertades de algunas de las sociedades más avanzadas del mundo.

¿Os habéis parado a considerar este mismo texto, cambiando el no de sitio?

Feliz Navidad a todos los No cristianos; y felicidades especiales a los que SÍ lo son, pero habitan entre nosotros, porque disfrutan de todas las ventajas y libertades de algunas de las sociedades más avanzadas del mundo.

¡Déle vd. una relectura, señor Espinosa de los Monteros!

Tanto vd. como yo, tenemos en los genes 500 años de cristianos (desde los reyes católicos) pero 1300 años de moros (desde Abderraman). O sea que somos un 70% más moros que un 30% cristianos. O sea que el suelo que pisamos es más moro que cristiano. No les pertenece a vds. los cristianos. Tampoco quiero yo echarles, no soy como vds., pero quédense en su nicho, que no es mucho y tiende a menguar.