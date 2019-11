Las mentiras de Iglesias

Lo mínimo que se le puede pedir a un responsable público es honestidad, verdad y transparencia, tres principios que también son válidos para cualquier actividad pública o privada. Pues bien, el señor Iglesias, no sabemos si fruto de su nerviosismo por la progresiva caída de su partido (tantos en votos como en el debate interno), no para de vender falsedades que, si son imperdonables para cualquier persona, más lo son si cabe para las que teniendo conocimiento profundo (Profesor de C Políticas...), dan una versión tergiversada y falsa de la realidad.

El señor Iglesias y su alter ego Irene Montero, vienen repitiendo una y otra vez determinados mantras con esa idea de que repitiéndolo muchas veces se puede convertir en verdad. Nos referiremos a algunos de ellos:

Por ejemplo, no es cierto que Pedro dijera que no quería a Unidos Podemos en el gobierno, aunque evidentemente no era la mejor opción.

Tampoco es cierto que ellos apoyaron la moción de censura para que Pedro Sánchez fuera presidente "sin haber sido elegido para ello por los ciudadanos". Ellos saben, como sabemos todo ciudadano informado, que hubo unas elecciones donde el candidato era Pedro Sánchez, y que posteriormente, por cuestiones internas, dimitió de su escaño de diputado, ¡todo un ejemplo de coherencia y honestidad!, pero eso no le inhabilitaba para que alguien diga, ¡como hizo hace poco Irene Montero!, que "no había sido elegido por los ciudadanos para optar a la presidencia del gobierno".

Como tampoco es cierto que, en las tormentosas negociaciones entre Unidas podemos y el PSOE, los primeros han cedido en todo y los segundos no se han movido de sus postulados iniciales. Hay pruebas fehacientes de que ha habido hasta cinco escenarios distintos en los que sucesivamente el PSOE fue cediendo, en aras de intentar llegar a un acuerdo entre ambos partidos.

Como también es falsa la afirmación que hacen ambos de que "se les ofreció un ministerio de vivienda vacío, sin contenido competencial ninguno". Ellos saben, porque son expertos en política, que al comienzo de una legislatura se hace una remodelación de los distintos ministerios y de sus competencias y se reasignan competencias a cada uno, por lo que es una falacia tomar como datos inamovibles las competencias de la legislatura anterior. Es una trampa en la que pretenden meter a quienes no conozcan un poquito en profundidad cómo funciona un gobierno.

Tampoco es cierto el supuesto paradigma de que "tienen que entrar en el gobierno para dar coherencia a los votos recibidos y para controlar al Gobierno". Lo primero se contradice con lo que el mismo Pablo Iglesias proclamaba hace pocos años que "nunca estaría en un gobierno presidido por el PSOE", prueba evidente de que incluso a su propio criterio no puede ser un paradigma imprescindible el estar en el gobierno. Como también es falso el decir que si no se está en el gobierno no hay garantía de que se lleven a cabo las políticas pactadas. Los meses en los que ha gobernado Pedro Sánchez, tras un pacto Unidas podemos, han demostrado que, a pesar de los bloqueos que la mesa mayoritaria de la derecha hacía en el Congreso, se pueden hacer políticas de izquierda de común acuerdo; y no nos vale el que coja quizás el único ejemplo en el que, por diferencias puntuales, no pudo llevarse a cabo una acción común, como fue en el tema de alquileres o de viviendas. Lo toma como referencia cuándo fue la excepción y eso, en nuestra tierra, se llama hacer fullerías.

Pero es que, además, y un profesor de Política lo sabe perfectamente, la gestión del Gobierno se controla desde el Congreso y nunca, repetimos, nunca, desde el interior de un Gobierno, cuyas decisiones son colegiadas y, por tanto, compactas.

Y para controlar al Gobierno tiene dos instrumentos muy poderosos: los mecanismos normales de Preguntas, Interpelaciones, peticiones de comparecencias, iniciativas parlamentarias y, en su caso, los votos de su Grupo, con lo que pueden bloquear cualquier iniciativa del Gobierno, incluida la más importante: los presupuestos generales...

Tampoco es aceptable el discurso de Irene Montero de que ella quiere hacer sus políticas dentro del gobierno; no señora no, las políticas no se hacen fragmentadas, el gobierno es uno, no dos ni tres y todos tienen que remar en la misma dirección, con un criterio único.

Tampoco es presentable la afirmación de que ellos exigen una participación en el gobierno porcentual a los votos recibidos. No, señores de unidas Podemos, no, un gobierno no es un botín que hay que repartirse; Un gobierno es algo mucho más serio y no es verdad que cuando les votan a ustedes los ciudadanos les votan para que ocupen sillones en el gobierno. Los ciudadanos votan dos cosas: un programa, que cada partido legítimamente presenta para que se lleve a cabo ese programa, y vota a un líder para que, llegado el caso, sea el presidente del gobierno que lidere la ejecución de ese programa desde el gobierno. Eso es lo que votan los ciudadanos y no el número de sillones en un Consejo de ministros.

Y no engañen con lo que dijo Pedro Sánchez de qué le quitaría el sueño; y a nosotros también, ya nos lo está quitando el imaginar a Unidas Podemos cubriendo determinados ministerios como Economía, Hacienda, Defensa o Interior. Nosotros tampoco dormiríamos llegado el caso. Pero eso no excluía el desempeño de otros ministerios.

En conclusión, lo que Unidas Podemos, y singularmente Pablo Iglesias, planteó y por lo que ha habido que repetir elecciones es por ocupar sillones ministeriales, y no por llevar a cabo un Programa de Gobierno común, nítidamente de izquierdas y que favoreciera a la gente/ciudadanos/pueblo más necesitados y esperanzados con estas políticas.

¡Miedo nos da que se mantengan en sus trece tras el 10 N...!