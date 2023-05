Los olvidados de las campañas electorales

2023 se convirtió en el periodo donde los políticos descubren las necesidades de la gente, es tiempo de promesas.

Los que gobiernan descubren que se pueden aprobar gastos para cubrir necesidades que ya existían cuando fueron electos pero que ahora justo antes de las elecciones es el momento de descubrirlo, sobre todo si no se prometió en las elecciones anteriores, entonces pasan a primera línea. Me imagino que para cumplir con esos nuevos descubrimientos que no habían sido presupuestados se sacaran los fondos de alguna promesa que fue presupuestada que no se haya cumplido o que no se quiera cumplir. Los que no gobiernan lo tienen más fácil, algunos llegan al desparpajo de prometer leyes que ya existen, mecanismos que ya funcionan, cosas a las que se han opuesto y hasta han votado en contra. Otros parecen revisar todas las promesas y prometen todo aquello que nadie se atreve a prometer y otros simplemente se presentan con tanta vaguedad que no llegas a saber que es lo que quisieran hacer aparte de cobrar un sueldo.

Lo que si me queda claro es que los “cuidadores no profesionales de gran dependientes”, vamos las madres, hermanas tías y demás familiares que dedican su vida a cuidar de un familiar, de los alrededor de un millón de personas dependientes. No parecen ser muy importantes como electorado, quizás porque están muy dispersos en la geografía del país y en estas elecciones regionales y municipales no causan un gran impacto, quizás en las nacionales adquieran importancia; aunque, por el desarrollo de los últimos diez años en los que hemos tenido todo tipo de elecciones no se ha materializado económicamente la importancia de este sacrificado grupo de votantes. Digo esto, porque si vemos lo que ha pasado económicamente con otros sectores de la población y los comparamos con los familiares cuidadores de gran dependientes podemos observar claramente que están siendo olvidados. Vamos a los datos:

Pensión de Jubilación no contributiva: Año 2014, 365,90€ mensuales. Año 2023, 484,61€

Pensión de Jubilación mínima: Año 2014, 632,90€ mensuales. Año 2023, 783,10€

Salario Mínimo: Año 2014, 645,30€ mensuales. Año 2023,1.080€

Prestación por Cuidado Gran Dependiente Grado III: Año 2014, 387,64€ mensuales Año 2023, 387,64€ mensuales.

Es de gran alegría lo sucedido con las pensiones y el salario mínimo, pero es de vergüenza, lo que sucede con los familiares cuidadores de familiar dependiente.

La ley de Dependencia fue presentada el 5 de Marzo de 2006 por el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero en un acto público. El 30 de Noviembre de 2006 fue aprobada de forma definitiva en el pleno del Congreso de los Diputados con solo 15 votos en contra de CiU, PNV, las dos diputadas de Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai y una abstención por error en el PP. Casi todos de acuerdo. Cuatro años después, el 20 de Mayo de 2010 se le da el primer corte modificando los plazos de resolución y de pagas retroactivas. Ya en Noviembre del 2011 en plena campaña, Mariano Rajoy advierte en una entrevista al diario El País “La Ley de Dependencia no es viable y se hará lo que se pueda”. El mismo año, 9 días después de tomar posesión del cargo se modifica la Ley por Real Decreto Ley 20/2011 del 30 de Diciembre del 2011, modificando los plazos y prácticamente creando una moratoria de 2 años en los plazos de espera para lograr una resolución de los casos presentados después del 2011. Por ahora diferir “gastos”. Pronto llega el tijeretazo y el 13 de Julio del 2012 con el Decreto Ley 20/2012, se retrasa el plazo de atención para dependientes del grado 1 hasta el 2015, se suprime la retroactividad, se decreta un plazo suspensivo de 2 años para los solicitantes, se deja de pagar la seguridad social a los cuidadores familiares y se reducen las prestaciones un 15%. Después de ese recorte lo único que se ha hecho a favor de los familiares cuidadores de personas dependientes fue en 2019, que el actual gobierno retomo el pago de la aportación de seguridad social de los familiares cuidadores.

La definición de gran dependiente o con grado de dependencia III engloba a todas aquellas personas que sufren una pérdida total de su autonomía física, mental y sensorial y que precisan de la ayuda constante de un cuidador para ayudar en sus necesidades básicas de vida. En la actualidad existen 420.297 personas con este grado de dependencia reconocido, un 22% del total reconocido según informe del IMSERSO al 30 de Abril de 2023.