Aunque elDiario.es ofrece una excelente cobertura de noticias nacionales y regionales, su cobertura de eventos internacionales es deficiente. Específicamente los problemas actuales en Ucrania. Se pasa por alto el hecho de que el gobierno actual tomó el poder a través de un golpe violento contra el gobierno legítimo con la ayuda y el estímulo de los Estados Unidos. Su cobertura acepta la "agresión rusa" como un hecho a pesar de que las tropas rusas están dentro de sus propias fronteras. Rusia no ha invadido Ucrania. La base naval más importante del país está y ha estado ubicada en Crimea desde el siglo XVIII; el ejército ruso ya estaba allí. Esa anexión y la rebelión de las dos provincias orientales fueron el resultado de una provocación antirrusa por parte del nuevo gobierno. Rafael Poch, periodista con mucha experiencia de Rusia, lo explica mucho mejor que yo. elDiario se hace eco de la narrativa antirrusa que domina el periodismo europeo y estadounidense.

Las políticas anti-rusas son en realidad dañinas para Europa y para España. Los precios del gas natural y la energía son más altos como resultado de los retrasos en la aprobación de las importaciones del gasoducto NordStream a Europa. La UE (y España) ya no exporta carne, productos lácteos, frutas y verduras a Rusia como resultado de las sanciones hace muchos años. España exportó anteriormente muchos productos agrícolas a Rusia; estas sanciones han impactado negativamente en la economía española. Además, estas políticas corren el riesgo de una guerra real, una que se libraría en Europa. Rusia es un país europeo. Es un país enorme y variado con ricas culturas y abundantes recursos naturales. Europa y España se beneficiarían de relaciones amistosas con Rusia.

La fuente de estas políticas y narrativas antirrusas es la obsesión patológica contra Rusia por parte de Estados Unidos. La capacidad de España para hacer una política exterior que refleje los intereses españoles está limitada por la UE. Debido de los dificultades para ponerse de acuerdo en muchas cuestiones de política exterior, la UE a menudo, se remite a la OTAN, que está dominada por los Estados Unidos (se requiere la membresía en la OTAN para la admisión a la UE). A través de la OTAN y una serie de coacciones económicas, EE. UU. ha logrado controlar la política exterior europea durante casi sesenta años. Esto debe cambiar. Estados Unidos ya no es la fuerza dominante que alguna vez fue y tiene serios problemas internos. El futuro de Europa está al este y al sur, no como vasallo del Tío Sam. Como ha señalado elocuentemente Olga Rodríguez, las palabras cuentan. Para que algo cambie, periódicos como elDiario necesitan contar la realidad, educar a sus lectores y no regurgitar la propaganda que está llevando a la UE ya España por el camino equivocado.