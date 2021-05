Vuelve, se vuelve

Aquel eslogan "vuElve" para anunciar la vuelta a la actividad política de P Iglesias después del paréntesis del permiso de paternidad se ha convertido en "se vuELve", seguramente, a su profesión de profesor, abandonando la política. La disyuntiva Fascismo o Democracia ha sido el gran error de Iglesias, tal vez pensando que eso le daría más votos. Porque el paro general, el paro juvenil, los contratos eventuales y mal pagados, etc., esto no es fascismo sino barbarie capitalista, a la que ahora se la llama con el rimbombante nombre de neoliberalismo, que es el que reina en Bruselas y del que son acerrimos defensores Merkel, Macron, Dragui, seguramente también Sánchez. El economista y sociólogo galo Piketty ha escrito en su último libro Capitalismo e Ideología que el capitalismo se mantiene gracias a la colaboración de la izquierda "brahman" (diplomados universitarios) y la derecha mercantil. Iglesias no dejó la vicepresidencia solamente para salvar el barco de U P que se iba a pique en Madrid sino también, porque sabía que no podía hacer nada para derogar la reforma laboral del PP Rajoy, salvo maquillarla, ni siquiera para derogar la "ley mordaza".

El comentarista del diario. es Maestre dice que ahora tienen Sánchez y su gobierno el BOE para dar la replica a Ayuso. Parece que él también ignora que los que mandan en la Moncloa viven en Bruselas.