¿Somos muy corruptos?

En este artículo no te vamos a dar ninguna exclusiva sobre el 'caso Koldo'. No ofreceremos ninguna respuesta a tus preguntas sobre quién conocía qué, dónde y cuándo, pero sí intentaremos abordar una duda que te corroe desde que empezamos a saber sobre este escándalo: ¿Cómo es posible un conjunto de abusos tan obsceno en una democracia teóricamente tan avanzada como la española? ¿Somos realmente tan corruptos?

Hasta que la inteligencia artificial invente un corruptómetro fiable, nos tenemos que guiar por las evaluaciones internacionales. Hace un mes se presentaba uno de los más conocidos, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional, en el que España mantiene la puntuación del año anterior, pero baja un puesto en el ranking mundial. Ocupamos la posición 36 de 180 países, y la 14 entre los 27 miembros de la UE. Si queremos ver el vaso medio lleno, estamos en la media europea – que ya no es un club tan exquisito en lo que a control de la corrupción se refiere. Si queremos verlo medio vacío, estamos al lado de Qatar y lejos de Noruega.

Aquí os voy a presentar otros dos indicadores internacionales, el del Banco Mundial y el que elaboramos para la Comisión Europea desde la Universidad de Gotemburgo. En ambos casos, la medición no se restringe a la corrupción per se, que no deja de ser la punta del iceberg del mal gobierno. La corrupción (ilegal en cualquier sitio) es la parte visible de una forma (legal pero abusiva) de tomar decisiones: esta carreterita inútil por aquí, ese dinerito dilapidado por allá. Las violaciones de la norma de imparcialidad que caracteriza al buen gobierno son incontables. Pero, de alguna forma, se tienen que medir. En particular, ambos indicadores tratan de capturar lo opuesto a la corrupción: la calidad de gobierno, entendida como una administración pública que presta las políticas de forma no arbitraria (con imparcialidad) y limpia (sin corrupción). A pesar de sus innumerables problemas, estos indicadores descansan, fundamentalmente, en percepciones subjetivas, ya sean de la ciudadanía, expertos, inversores u organizaciones del tercer sector.

Y he aquí la primera sorpresa: a pesar de utilizar fuentes (y metodologías de agregación) tan diversas, el resultado que arrojan, como señala el gráfico 1, son muy parecidos. La percepción de calidad de gobierno (QoG) que los 135,000 encuestados de los 27 países de la UE (eje vertical) otorgan a sus países coincide mucho con la percepción de calidad de gobierno que hacen los expertos del Banco Mundial (eje horizontal).

Nota: El indicador del World Governance Indicators del Banco Mundial es una combinación de sus cuatro pilares:, ‘control of corruption’, ‘rule of law’, ‘voice and accountability’ y ‘government effectiveness’. El indicador del EQI es una combinación de sus tres pilares: ‘impartiality’, ‘quality of public services’ y ‘corruption’ (z-score standardized con media =0, desviación estándar.=1, y re-estandarizadas después de la agregación). Fuente: Bauhr, Charron, & Lapuente, 2024. The Geography of Quality of Government in Europe Subnational variations in the 2024 European Quality of Government Index. The Quality of Government Institute Working Paper Series.

¿Cómo está España? Pues, como revelan a menudo en estos indicadores, tenemos una posición media. O mediocre, según juzgue cada uno. Podemos enfatizar que estamos lejos de los mejores (como Finlandia o Dinamarca). También podemos subrayar que estamos lejos de los peores, situados por lo general en la Europa del Este (como Bulgaria, Croacia) y Mediterránea (como Grecia o Malta). Sin embargo, nos han superado ya países de ambas regiones (como Portugal, Lituania o la República Checa). Naciones con las que solíamos compararnos hace un lustro, como Estonia, nos llevan una notable ventaja. Es decir, el problema no es tanto nuestra posición actual (regular) como la evolución (mala).

El EQI (European Quality of Government Index) recoge la opinión de las ciudadanías de 210 regiones de la UE y se acaba de presentar en su edición de 2024. Mide las opiniones de las poblaciones de estos territorios – que, en casos como España, corresponde con unidades administrativas autónomas (nuestras CCAA), pero, en otros casos, las regiones tienen un poder residual o menor (como en Francia o los países nórdicos, así como en gran parte del Este) – en relación a tres aspectos de la calidad de gobierno: primero, la ausencia de corrupción; segundo, la imparcialidad en la prestación de servicios públicos básicos; y, tercero, la calidad de los mismos. En concreto, sobre la corrupción se les pregunta a los ciudadanos tanto sus percepciones como sus experiencias personales con la misma – algo que es absolutamente minoritario en países como España, pero muy frecuente en la Europa excomunista.

El gráfico 2 presenta el mapa para 2024 del EQI. Las regiones en azul están por encima de la media (y cuanto más oscuro, mejor) y las regiones en rojo por debajo (y cuanto más intenso el rojo, peor).

Fuente: Bauhr, Charron, & Lapuente, 2024. The Geography of Quality of Government in Europe Subnational variations in the 2024 European Quality of Government Index. The Quality of Government Institute Working Paper Series.

Como salta a simple vista, España es una mini-Europa. Las autonomías del cantábrico y la mitad oriental, con la excepción de Cataluña y Valencia, están por encima de la media europea. Otras están por debajo, sobre todo en la parte occidental de la península. Tradicionalmente, la mejor región en este indicador era el País Vasco, pero en esta ocasión es Cantabria. Y la que puntúa peor, Castilla y León. No son diferencias extraordinarias y, si exceptuamos a las mejores y peores, no son estadísticamente significativas. Pero sí llama la atención que España es uno de los países cuyas fronteras no podemos identificar mirando el mapa – a diferencia de lo que ocurre con otros países más homogéneos, como Alemania o los nórdicos –. España, junto con Italia, es una de las naciones más diversas o multicolor en calidad de gobierno. En esto, sí que parece que somos plurales.

Tomada en su conjunto, España aparece en el puesto 17 de los 27 de la UE en esta clasificación. De nuevo, parece que estamos en la media. Así que, en relación a la corrupción, podemos decir que somos medios y diversos. O mediocres y divididos. Elige tú el titular.