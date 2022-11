La Roja ¿de todos?

El Mundial de Qatar ya ha comenzado. Tradicionalmente, los eventos deportivos no solo se han utilizado por los organizadores para su propaganda política, sino también por los países participantes para generar sentimientos de unidad nacional. En el caso de España, ¿qué grado de interés y apoyo recibe la selección española? ¿Es el apoyo resistente a las divisiones políticas principales de nuestro país, la ideológica y la territorial?

No contamos con datos muy recientes sobre esta cuestión. Hay que remontarse a mayo de 2007 para encontrar el último barómetro del CIS que preguntó directamente sobre el interés de la ciudadanía por los partidos de la selección española de fútbol. Estos datos son previos a la época dorada de La Roja, pero, tal vez precisamente por ello, nos pueden dar pistas sobre el grado de apoyo estructural de la selección.

Esa encuesta mostraba que un 50% de los españoles tenía mucho (31%) o bastante (19%) interés en los partidos de la selección (gráfico 1). Este grado de interés puede parecer sorprendentemente bajo a priori, pero no es una cuestión principalmente política. Cuando aquellos ciudadanos que declaraban tener poco o nada interés por los partidos de la selección eran preguntados por las razones de ese desinterés, dos tercios (gráfico 2) contestaban que la razón era que no les interesaba el fútbol. Apenas un 13% de los que tenían poco o ningún interés (es decir, un 6,5% de todos los españoles) declaraban que su falta de interés se debía a no sentirse representados.

Gráfico 1: Interés por los partidos de la selección española de fútbol

Gráfico 2: Razones del desinterés por la selección española de fútbol

Podemos también explorar un poco más a fondo quiénes son los ciudadanos más interesados por la selección española. ¿Está el interés por encima de las ideologías y las divisiones partidistas? En el gráfico 3 se muestra el porcentaje de ciudadanos que tienen mucho o bastante interés según su ideología y en el gráfico 4 el interés se cruza por el recuerdo de voto (como los datos son de 2007 las fuerzas políticas son previas a la ruptura del sistema de partidos).

En el gráfico 3 vemos que el interés por la selección aparece está estrechamente relacionado con la ideología. En los extremos del eje ideológico las posturas son más distantes entre sí: mientras en la extrema izquierda el interés es bajo (alrededor del 35%) , en la extrema derecha ronda el 70%. Las posturas son más moderadas en el centro izquierda y el centro derecha, donde el interés ronda el 50% y el 60%, respectivamente. Cuando exploramos el interés por partidos, comprobamos, en la línea que obviamente esperamos, que las divisiones son mayores por el bajo interés que la selección suscita entre votantes nacionalistas.

Gráfico 3: Interés por la selección española de fútbol según ideología

Gráfico 4: Interés por la selección española de fútbol según voto

Estos datos, como decíamos, son de 2007 y exploran el interés que genera la selección de fútbol. Más allá del interés que suscite, ¿puede el equipo nacional generar un sentimiento de unidad social? Existen muchas investigaciones que muestran la capacidad del deporte de servir de pegamento en una sociedad. Para explorar esta cuestión, podemos mirar datos más recientes del barómetro de junio de 2014. En este barómetro no se pregunta específicamente sobre la selección española de fútbol sino sobre “hasta qué punto se siente orgulloso cuando un deportista español o una selección española realiza una buena actuación en un campeonato deportivo”. A pesar de que estos datos se recogen cuando la crisis territorial en España ya está abierta, los niveles de orgullo son muy altos: más del 80% de los ciudadanos dicen sentirse muy o bastante orgullosos de los éxitos españoles en el deporte internacional. Este alto nivel de satisfacción convive con las mismas divisiones ideológicas que en 2007, como se puede comprobar en el gráfico 5, pero en este caso la izquierda muestra también mucho orgullo de los deportistas españoles. Cuando lo analizamos por partidos, vemos que el porcentaje de votantes del PP y del PSOE que se sienten orgullos ronda el 90%, pero incluso entre votantes nacionalistas como los de CiU o BNG el nivel de orgullo es superior al 60% (gráfico 6).

Gráfico 5: Orgullo por los deportistas y selecciones españoles según ideología

Gráfico 6: Orgullo por los deportistas y selecciones españoles según voto

En definitiva, en 2014 los sentimientos de la ciudadanía hacia los éxitos del deporte nacional eran positivos y transversales, pues predominaban incluso entre aquellos segmentos de la sociedad que suelen estar menos identificados con los símbolos nacionales. Es posible que el orgullo se explicara en gran medida por el resultado de los éxitos de la selección española en los años anteriores a la encuesta. Si fuera así, no está claro cuánta de la capacidad de generar un apoyo transversal ha resistido el paso del tiempo. Aunque partíamos de una visión muy favorable, la profunda sima política que se ha abierto durante este tiempo en todos los frentes, tal vez se haya trasladado al equipo nacional.