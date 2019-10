Rivera pide a Sánchez y Casado que firmen antes del 10N "un compromiso por España" para "ponerla en marcha"

Albert Rivera ha pedido este viernes a Pedro Sánchez y a Pablo Casado que firmen por escrito "un compromiso por España" para que, gane quien gane el 10N, no haya más bloqueos y aborden el paquete de reformas que presentó hace unos días para negociarlas juntos. El líder de Ciudadanos ha aclarado que no pide un "Gobierno de concentración" sino "un ejercicio de patriotismo" para que "España se ponga en marcha", "no para repartirse los sillones".

"Tengo, ganas, ilusión, determinación y libertad. Si gano me comprometo a llamar la misma noche electoral a la oposición, a Sánchez y a Casado, para sacar adelante a este país con un calendario de reformas, poniendo encima de la mesa lo que nos une, no los que nos separa", ha asegurado el líder de Ciudadanos en un desayuno informativo de Fórum Nueva Economía, al que han asistido los principales miembros de su Ejecutiva y algunos representantes del mundo empresarial.

En su intervención, y pese a haberles tendido la mano para ese gran acuerdo, Rivera ha repartido críticas tanto a Sánchez como a Casado, a los que ha pedido "que dejen de mentir" con promesas electorales. A Sanchez le ha reprochado su incapacidad para salir del bloqueo: "Yo no tengo la cara de decirle a los españoles que van a seguir votando hasta que me gusten los resultados".

Rivera ha avisado de que durante toda la campaña no va a cansarse de proponer "una solución de Estado", con su decálogo de reformas para España, para debatirlas con todos los partidos. "Mi compromiso con España es de verdad, y está por encima de unas siglas. Yo me metí en política para defender la verdad y la libertad para hacer reformas", ha insistido.

Para ello ha recordado que tiene que tener votos, por ello ha hecho un llamamiento a la movilización de su electorado para vencer a las encuestas. "Les pido que pasemos del hartazgo a la movilización. Necesitamos a un candidato con ganas de dialogar no de tener un colchón nuevo en la Moncloa", ha dicho.

Rivera ha recordado que se avecina la sentencia del procés contra "una revuelta organizada", criticando al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por no ponerse al lado de la Guardia Civil. El líder de Ciudadanos ha reiterado la necesidad de mantener con Sánchez una reunión para abordar la situación de Catalunya pero ha lamentado que el presidente en funciones le ha llamado “pesado”.

Al PP de Casado le ha recordado de nuevo "sus mochilas de corrupción", entre otras cosas, que tiene más de 50 imputados en los casos sin resolver. Por ello, ha exigido a ambos partido que dejen de taparse sus casos y apoyen su pacto contra la corrupción.

Rivera ha aprovechado el momento para sacar también a colación al presidente del CIS, José Félix Tezanos, "que se ha convertido en una estrella diciendo a quién tenemos que votar", o a "la caradura de la alcaldesa de Móstoles que enchufa a toda su familia".

El líder de Ciudadanos ha sido presentado por la portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, que se ha deshecho en elogios hacia el candidato a la presidencia del Gobierno de su partido y ha glosado sus virtudes, entre las que ha destacado su gran "entusiasmo" y "optimismo", y su actitud "positiva" frente a los problemas y la adversidad. Pero también ha reconocido que tiene defectos, entre ellos "la tozudez".

Arrimadas ha destacado también la preparación de Rivera -es abogado y trabajó en La Caixa antes de fundar Ciudadanos-, que estos días ha tenido que contestar a varias preguntas sobre si asumirá responsabilidades políticas si fracasa el 10N, asegurando que "no tiene apego al sillón" porque tiene una "profesión" y "trabajo fuera de la política", a diferencia de otros líderes políticos.

En el desayuno no ha abordado esta cuestión pese a que, según ha podido saber esta redacción, ha habido periodistas que le han formulado la pregunta en las tarjetas que ofrecen a la entrada. Pero no se le ha llegado a formular.