La Fundación Alternativas incorpora a su dirección a Pilar Llop y Manuela Carmena, entre otras

La Fundación Alternativas ha renovado su Patronato, el órgano de gobierno de la entidad, con la incorporación de varias figuras del ámbito político, económico y científico, entre los que destacan nombres como el de la presidenta del Senado, Pilar Llop, o el de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Según indica la fundación, un 'think than' vinculado al PSOE, a través de una nota de prensa, "la violencia machista, el auge de los populismos, la protección del medio ambiente, la función social de la empresa, la reforma de las pensiones, la reforma fiscal, el desempleo, el desarrollo científico o la revolución digital" serán los ejes de actuación tras esta renovación.

El Patronato está compuesto por 41 miembros y se encarga de aprobar las líneas de acción de la fundación. "Incorpora a mujeres y hombres de gran valía en ámbitos como la ciencia, el sindicalismo, los movimientos sociales, la judicatura y la empresa", indican en el escrito.

Las figuras que forman ahora parte del nuevo Patronato son Pilar Llop, presidenta del Senado; María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); Francisca Sauquillo, presidenta de la ONG Movimiento por la Paz; Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid; María Emilia Casas, ex presidenta del Tribunal Constitucional; Ignacio Fernández Toxo, ex secretario general de CCOO; Cándido Méndez, ex secretario general de UGT; Estrella Galán, secretaria general de CEAR; Sandra León, politóloga; y Emilio Ontiveros, economista.

"Alternativas no sólo renueva su Patronato, sino las áreas temáticas sobre las que vamos a reflexionar para fomentar debates en la calle, basados en datos reales, e impulsar reformas que sitúen a España a la vanguardia del progreso", ha indicado el vicepresidente ejecutivo de Alternativas, Diego López Garrido.

"Estoy seguro de que el nuevo patronato va a implicarse en los retos que tenemos por delante, cuando una coalición progresista está al frente del gobierno. Queremos que Alternativas siga profundizando en los problemas sociales, económicos y políticos de España y Europa", ha añadido López Garrido.

Alternativas es una fundación que nació en 1997 que elabora informes y estudios con la colaboración de diferentes investigadores y analistas. La fundación busca estar presente en los grandes debates que se producen en España y en Europa.