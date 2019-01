Carles Campuzano (PDeCAT): "Nuestra posición hoy es contraria a este presupuesto"

La primera reacción del PDeCAT sobre los presupuestos que el Gobierno ya ha registrado en el Congreso no difiere mucho de lo que esta formación ha ido diciendo en las últimas semanas: "Nuestra posición hoy es contraria a este presupuesto", ha asegurado Carles Campuzano, portavoz de la formación en la cámara baja.

Según Campuzano, el Gobierno no ha demostrado intención de diálogo sobre las cuentas: "No han tenido interés en hablar con nosotros", ha asegurado. El PDeCAT alerta de que las cuentas que se han conocido "vuelven a incumplir" el porcentaje de inversión en Catalunya previsto por el Estatut. Ese porcentaje está fijado en el 18%. El aumento en inversiones para Catalunya en este año es considerable pero no llega a esa frontera.

Los nacionalistas exigen que Sánchez acompañe sus cuentas de "una propuesta política" para superar el conflicto en Catalunya. De eso dependerá su apoyo a los presupuestos, según aseguran. Por todo ello, la formación catalana no descarta presentar una enmienda a la totalidad de los números presentados por el PSOE. Sería una enmienda técnica para poder tener un papel protagonista en el debate y opciones de intervenir durante el mismo.

El reglamento del Congreso habilita a que este tipo de iniciativas pueden ser retiradas en cualquier momento durante el desarrollo del debate, por lo que si el PDeCAt y ERC acaban presentándola esto no significaría el final de los presupuestos de Sánchez. En el PDeCAT, Campuzano avisa: "Vamos a tener que tomar la decisión durante las próximas horas".