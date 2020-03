Casado critica a Sánchez por la gestión del coronavirus y pide bajadas de impuestos para paliar posibles efectos económicos

El líder del PP, Pablo Casado, ha querido este lunes aprovechar la crisis del coronavirus para criticar abiertamente a Pedro Sánchez y exigir al Gobierno un "plan de choque" económico que palie las posibles consecuencias financieras que tenga la propagación del virus, sobre todo a raíz de una caída masiva de las bolsas.

Casado, tras el Comité de Dirección, ha anunciado un decálogo que, a su juicio, el Ejecutivo debería aprobar a través de un Real Decreto ley que apoyarían los populares, que incluyen rebajas de impuestos o moratorias que ya formaban parte del programa del PP.

Entre las medidas planteadas, la "reducción a la mitad del impuesto de sociedades en los sectores afectados, o la "supresión temporal" de ese tributo a las empresas que tengan que ver paralizada su actividad por el virus, así como el "aplazamiento" del pago del IVA . También ha propuesto Casado la "devolución de 2.500 millones a las comunidades autónomas" o un "plan de contingencia sanitaria para reforzar recursos" de las comunidades.

Este decálogo de medidas, de marcado carácter económico, incluyen también la ampliación de 12 meses de la tarifa de autónomos, la cancelación de la contrarreforma laboral, el impulso del teletrabajo y destinar una partida para financiar el coste de las bajas por aislamiento.

El líder del PP también ha criticado abiertamente la gestión del Gobierno: "Pedimos que haya más coordinación entre los partidos y los ministros del Gobierno", ha dicho Casado, que ha mostrado "cierta perplejidad" por la actitud del Ejecutivo.

"Después de semanas esperando por lealtad institucional, Sánchez sigue sin dar la cara, no es comprensible", ha asegurado en una crítica abierta al Gobierno. "El PP ha apoyado y va a seguir apoyando al PSOE y a miembros del Gobierno, pero esto no es lo que siempre ha pasado", ha añadido Casado, que ha recordado que con la crisis del ébola Sánchez "responsabilizó a Rajoy". "Nosotros no somos así", ha zanjado.