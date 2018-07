Corinna dice en las grabaciones de Villarejo que el rey Juan Carlos pedía dinero para Nóos: "No distingue lo legal de lo ilegal"

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la consultora afincada en Mónaco y supuesta amante de Juan Carlos de Borbón, implica de manera directa al rey emérito con la trama Nóos en una nueva tanda de las grabaciones del archivo secreto del comisario José Manuel Villarejo publicada en El Español.

"Si mañana tuviera que ir a un tribunal y dar explicaciones... En el Instituto Nóos, ¿quién hizo todas las llamadas para el dinero? El Rey", asegura Corinna a Villarejo y el empresario Juan Villalonga, amigo de los dos, en una conversación mantenida en Londres en el año 2015. "Él llamó y dijo: 'Puedes por favor poner un contrato de 100.000, un contrato de un millón...'. Yo estaba a su lado", añade.

Si en la primera entrega de las grabaciones la empresaria de origen danés acusaba a Juan Carlos de Borbón de usarla como testaferro, en esta sitúa al monarca directamente dentro de la organización delictiva de la trama Nóos. "¿Tú sabes todas las cosas que yo sé? Tengo las copias de las cuentas bancarias del otro (en referencia a Juan Carlos I). Tengo las copias..., la estructura organizativa. Y no las tengo porque las haya robado, sino porque él me las dio", afirma Corinna, "el rey no distingue entre lo que es legal y lo que es ilegal".

Asegura, además, que el monarca era consciente en todo momento de los movimientos ilegales de su yerno Iñaki Urdangarín, condenado a 5 años y 10 meses de prisión por esta trama, y a quien también hace referencia en la conversación.

"Estoy preocupada porque él (Iñaki) no entiende la diferencia entre el dinero público y el privado... Está intentando ganar dinero rápido y está preparado para hacer cualquier cosa", cuenta la consultora que escribió en un informe dirigido al rey emérito sobre las actividades de Urdangarin en 2004.

Este nuevo audio de Corinna forma parte del archivo personal que Villarejo ha ido alimentando durante años con grabaciones de sus encuentros con distintas personalidades para después utilizarlas contra sus enemigos. No es la primera vez que llega a los medios una conversación privada del excomisario: una de ellas acabó con la carrera política de Ignacio González y puso al policía bajo el foco mediático.

El comisario Villarejo, que fue detenido hace 10 meses, continúa en prisión a pesar de sus reiterados intentos por salir. Entre las prácticas que se le atribuyen a la supuesta red integrada por Villarejo y y el también comisario Carlos Salamanca está la de facilitar la entrada de personas de nacionalidad guineana en España y la posterior regularización de su situación a través de las empresas de Villarejo. Este miércoles fue detenido otro histórico comisario por su presunta vinculación con la trama: Enrique García Castaño.

La comisión por el AVE a La Meca

A través de las grabaciones también se ha sabido que el rey supuestamente reclamó una comisión "millonaria" por la concesión a un consorcio de empresas españolas del AVE a La Meca. Todo por haber ejercido en 2011 un papel como intermediario en representación del grupo de compañías del que formaba parte la constructora del Grupo Villar Mir OHL para que estas ganaran un contrato superior a los 6.300 millones de euros. El consorcio español se impuso a sus rivales.

"Villar Mir puso a Shahpari Zanganeh, mujer de Khasoggi, como intermediaria para el tren. Ellos decían que era yo, pero yo nunca tuve nada que ver con el tren", cuenta Corinna a sus interlocutores, "y después el Rey me ha escrito por e-mail que Villar Mir estuvo en su despacho y le dijo: 'Voy a ver si Zanganeh te paga la mitad de su comisión'".

Cuando en 2011 las empresas españolas recibieron el contrato, la intermediaria iraní cobró su parte de la comisión, un 1,5% de un contrato de unos 100 millones de euros. Y Juan Carlos, que reclamó su parte, se enfadó al conocer el pagó a Zanganeh: "¡No me jodas, mi comisión! Yo hice el tren. Yo hablé con mi amigo, mi hermano, y con los saudíes", dijo el rey según Corinna, "me tenéis que pagar a mí, no a Zanganeh. Yo me reuní con quien cerró el contrato".

Según la consultora, Juan Miguel Villar Mir habría rechazado la petición de Juan Carlos de Borbón: "No te voy a pagar más. Déjame hablar con Zanganeh". El presidente de la constructora española ha negado estos hechos al medio. OHL, por su parte, afirma que toda su actuación en esta condición siempre se ha producido dentro de le legalidad.

Corinna cuenta cómo ella misma dudó de la maniobra del monarca y le aconsejó que no tocara dinero que había pasado por los iraníes: "Le dije: "¿Estás completamente loco? ¿Vas a coger dinero de los iraníes? Ella es iraní. Irán estaba en la lista de países no... el marido estuvo en prisión por tráfico de armas. Vas a cobrar comisiones de las empresas españolas que han conseguido el tren. A ti te paga el Gobierno para representar a la industria española. No puedes coger ese dinero".

A pesar de ello, según relata Corinna en las grabaciones, Juan Carlos de Borbón acabó recibiendo parte de los fondos. "Por supuesto", dice la empresaria. "De forma repentina, en 2012 pude ver en una anotación bancaria un importante volumen de dinero". Preguntado por el asunto, el rey emérito respondió a Corinna que el dinero procedía de Arabia Saudí.

La empresaria denuncia ser víctima de un "acoso constante"

Como consecuencia de la filtración de estas conversaciones, la consultora ha emitido un comunicado en su defensa. En él, Corinna afirma estar sufriendo una campaña de "acoso constante" desde hace años y denuncia "estar siendo utilizada" en un conflicto que no es de su interés.

"Desde hace tiempo, ha habido una campaña de descrédito con motivación política contra mi persona. Siempre he actuado correctamente y pretendo continuar viviendo mi vida de forma tranquila, con independencia de los años de acoso constante y de los intentos de descrédito público que he padecido con un sinfín de información falsa", afirma en su comunicado. "Tengo enorme respeto por las instituciones de España, pero no puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe".