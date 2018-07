Primera entrega de las amenazas de Villarejo: Corinna acusa al rey Juan Carlos de usarla como testaferro

Cuando el comisario José Manuel Villarejo fue detenido el pasado el pasado 3 de noviembre, políticos y periodistas empezaron a temer que el veterano policía, acostumbrado a grabar sus conversaciones, comenzase a sacar trapos sucios. Este miércoles, diez meses después de la detención, ha trascendido una de esas grabaciones en la que la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein explica que el rey emérito la utilizó como testaferro para esconder su patrimonio.

La conversación la ha publicado El Español y en ella Corinna da detalles al excomisario sobre cómo el rey Juan Carlos se valió de su condición de residente en Mónaco, donde no es necesario hacer una declaración pública del patrimonio. La supuesta amante del rey relata que este ha puesto parte de ese patrimonio a su nombre sin que ella supiera nada y habla directamente de prácticas de blanqueo.

"Ponen la propiedad dentro de la estructura, hacen como un contrato de venta y entonces parece todo perfecto. Claro, no pueden decir que el beneficiario es el otro (en referencia al rey emérito). Entonces, sin decírmelo, me lo ponen y después dicen: "Esta no quiere devolverle la cosa". Pero si lo hago, es 'money laundering'. Es blanqueo", afirma en la grabación.

El sistema que describe lo habría llevado a cabo el rey emérito junto al abogado Dante Canonica, según la versión de Corinna. " Me está poniendo una presión bárbara para que le devuelva esas cosas, pero si lo hago vulnero la ley… y puedo ir a la cárcel", añade.

Entre esas propiedades a su nombre Corinna cita varios terrenos en Marruecos. En otro pasaje, Corinna afirma que el rey Juan Carlos tiene varias cuentas en Suiza que ha puesto nombre de su primo, Álvaro de Orleans y Borbón. Según su versión, el abogado Canonica ha tratado de que Corinna transfiera las propiedades a su nombre a Álvaro de Orleans, pero ella se ha negado.

La grabación forma parte del archivo personal de Villarejo que ha ido alimentando con grabaciones de sus encuentros para utilizar luego esos archivos contra sus enemigos. No es la primera vez que llega a los medios una conversación privada del excomisario: una de ellas acabó con la carrera política de Ignacio González y puso al policía bajo el foco mediático.

En junio de 2017 fue el propio Villarejo el que decidió dar el paso y conceder una entrevista a Salvados, que realizó con una gorra y unas gafas. Durante aquella conversación disparó contra todos sus enemigos, especialmente contra el director del CNI Félix Sanz Roldán. No aportó ninguna prueba.

Durante aquella entrevista ya salió el nombre de Corinna. El comisario jubilado aseguró que la mujer le contó cómo el director del CNI le amenazó con no poder garantizar la seguridad de ella y su familia si no accedía a lo que le pedía después del accidente del rey en Botswana.

"Estaba aterrada porque no es lo mismo que la amenace de muerte cualquiera que lo haga el generalísimo [como ha llamado varias veces en la entrevista a Sanz Roldán]. Llamó a su majestad, rey emérito, por favor este hombre…", ha dijo Villarejo en la entrevista. Según la versión de la princesa y el excomisario, el CNI trató de hacerse con unos documentos sensibles que el rey había entregado a Corinna.

Villarejo continúa en prisión a pesar de sus reiterados intentos por salir. Entre las prácticas que se le atribuyen a la supuesta red integrada por Villarejo y y el también comisario Carlos Salamanca está la de facilitar la entrada de personas de nacionalidad guineana en España y la posterior regularización de su situación a través de las empresas de Villarejo.

Según la Fiscalía Anticorrupción, ambos se valían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", para recibir "elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos".

Todo ello a cambio de sus servicios especializados "de inteligencia" y de "facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español". En esta causa, denominada Tándem, también figuran como investigados, entre otros, la mujer de Villarejo, Gema Isabel Alcalá, un hijo de ambos y otro de Salamanca.