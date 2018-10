Cospedal se ausenta del Pleno del Congreso en el que se convierte en protagonista por su reunión con Villarejo

La exsecretaria general y diputada del PP María Dolores de Cospedal, ha decidido este miércoles ausentarse del Pleno del Congreso, justo el día en el que se ha conocido el contenido de la reunión que mantuvo en julio de 2009 con el excomisario José Manuel Villarejo a través de nuevas grabaciones publicadas por la web Moncloa.com. La exnúmero dos de los populares se ha convertido, de hecho, en la gran protagonista de la sesión de control al Ejecutivo.

Los audios conocidos este miércoles, que apuntan a que Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, encargaron "trabajos puntuales" a Villarejo, han servido de arma arrojadiza del Gobierno contra el líder del PP, Pablo Casado. Sánchez utilizaba de forma velada los audios de Cospedal para seguir atacando a Casado: "Si tiene usted que romper con alguien rompa también con el pasado más turbio del PP", le decía el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Casado.

"La pregunta que debería hacerle, señor Casado, es: ¿Qué favores debe usted a alguna diputada de su grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción y abrir de una vez por todas la regeneración en el PP?", insistía el presidente.

También la vicepresidenta Carmen Calvo, utilizaba su turno de respuesta a la portavoz de los populares en el Congreso, Dolors Montserrat, para cargar contra el PP por las grabaciones a su exnúmero dos: "Hoy usted y todo su partido deberían estar dando explicaciones de lo que hemos oído de la señora Cospedal. Hoy en vez de preguntar tendrían que contestar", ha zanjado, provocando un sonoro aplauso de su bancada y las críticas de los diputados del PP. Calvo le ha recordado a Montserrat que los ciudadanos "identifican" a su partido "con la corrupción".

Durante toda la mañana Casado ha evitado hablar sobre Cospedal. Al igual que en las últimas 48 horas el líder del PP ha evitado dar su apoyo explícito a la exsecretaria general a pesar de que ésta fue quien le ayudó a ganar las primarias del partido en julio, al darle su apoyo y el de sus afines en la batalla que libró Casado contra la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Fuentes de la dirección del PP argumentan que su líder no habla sobre Cospedal porque consideran que Casado no debe "hacer de comentarista" de "unos audios que no demuestran ningún delito".

Cospedal sí acudió al Congreso anoche, a última hora, y solo para votar en el Pleno. "En este tema yo siempre he dicho la verdad. A mí en muchas ocasiones me han preguntado si conocía al señor Villarejo y siempre he dicho que sí. Y también he dicho que yo en muchas ocasiones he tenido conversaciones con él", aseguraba la exsecretaria general en declaraciones a la prensa. Entonces, Cospedal añadía que se sentía "absolutamente" respaldada por el PP.