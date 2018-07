Podemos e IU presionan al PSOE para que apoye la comisión de investigación al rey Juan Carlos

Podemos e Izquierda Unida han pedido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez y al grupo parlamentario del PSOE que apoye la formación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados en la que comparezca el rey mérito, Juan Carlos I.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha propuesto al resto de formaciones del congreso promover conjuntamente la formación de una comisión de investigación sobre las "presuntas irregularidades fiscales del Rey Juan Carlos" que se han difundido en una cinta grabada a Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado que "ningún partido democrático tiene excusa para no apoyar esta iniciativa, porque ante una situación tan grave no caben dudas como las del PSOE que esta diciendo que estas son cosas del pasado que no afectan a Felipe VI".

En una rueda de prensa celebrada en Gijón donde participa de un acto con militantes de Podemos Asturias, Echenique ha dicho que un gobierno democrático "no se puede permitir no ser contundente con la corrupción cuando hay indicios de que afecta a la jefatura del Estado".

"Hay elevados indicios de que Juan Carlos I podría haber evadido impuestos en paraísos fiscales, acogido a la amnistía fiscal de Montoro y compartir testaferros y abogados de la trama Gürtel" ha afirmado en Laboral Ciudad de la Cultura, donde la organización asturiana ha comenzado el debate sobre las candidaturas para las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas.

Garzón pide a Sánchez que reflexione

"El Partido Socialista tiene que hacerse mirar el hecho de que la mayoría de los grupos que apoyamos la moción de censura en este momento hayamos dado ya el sí a la comisión de investigación. Creo que es un elemento de reflexión importante para el gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado el coordinador deferal de IU antes de la Asamblea por un Nuevo Modelo Organizativo y Estatutos, que celebra la formación este sábado.

El dirigente de la coalición de izquierdas ha acusado al Gobierno de mostrar una actitud "continuista" de la del PP a la hora de "proteger a los poderosos y a la monarquía corrupta" y ha advertido al presidente Pedro Sánchez de que "defender la monarquía no es defender a España".

"Creo que aquellos que, como el PSOE, defienden la monarquía creyendo que defienden a España se equivocan; defender la monarquía no es defender a España, sobre todo cuando la monarquía está involucrada en actividades que para cualquier otra persona están consideradas ilegales", ha señalado.