Errejón acusa al PP de detestar el sur de Madrid

"El PP detesta el sur, no le tiene cariño a los trabajadores, gobiernan solo para unos pocos, no se mezclan con la gente normal, porque nunca viajan en transporte público y van a la sanidad privada". El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, ha clamado que no puede gobernar "quien desprecia los servicios públicos".

En un acto en Leganés, en el que han participado también, entre otros, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la capital, Inés Sabanés, o candidatos de municipios como Parla, Alcorcón o Getafe, Errejón ha denunciado que "es una vergüenza que haya diez años de diferencia en esperanza de vida según si has nacido en Parla o en Pozuelo" o que "la tasa de paro se triplique" entre una zona y otra.

"Quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid para que se acabe eso de que hay madrileños de primera y de segunda", nadie es más que nadie, y tu futuro no lo determina tu apellido ni tu código postal". Con esa idea, Errejón ha remarcado que ser madrileño es "garantizar la igualdad de oportunidades" y que, por eso quiere asegurar que "los chavales que se están criando en Madrid puedan hacer lo que quieran, hayan nacido donde hayan nacido".

"Ya es hora de que seamos mayoría en las instituciones preguntando si el dinero de los madrileños queremos que esté en la Gürtel o en los hospitales", ha reflexionado el candidato a la Comunidad de Madrid, que ha lamentado que, a día de hoy, Madrid no es una comunidad porque "una comunidad es un pueblo, un lazo afectivo, una voluntad de cuidarnos, un orgullo de decir que somos madrileños del Madrid que no quiere dejar a nadie atrás".

Íñigo Errejón ha remarcado la importancia que tiene el sur, "donde se va a marcar la diferencia y el desempate": "Cuando decimos que el cambio empieza en el sur, decimos que tenemos una tarea que hacer, que es estar a la altura de nuestras madres y nuestros padres". Así, ha defendido que "somos hijos de gigantes que ganaron la libertad en España y nos toca ahora a nosotros".

"En los barrios y en los pueblos privilegiados votan todos, no puede ser que en los de la gente que le cuesta llegar a final de mes falten votos en las urnas". El cabeza de lista de Más Madrid a la Comunidad ha dejado claro que el 26M no hay excusas: "Tenemos que ir todos, nada de eso de que el voto no vale para nada", y ha recordado que se encuentran "a catorce días de dar la vuelta a 25 años de despropósito del PP".

"A citas históricas no se puede ir arrastrando los pies"

"Queremos tiempo, que no se nos vayan las horas en la RENFE, que no nos tengamos que levantar dos horas antes por no tener trabajo en el sur y tener que ir a Madrid", ha clamado. Errejón ha querido, además, mandar un mensaje al resto de partidos que se presentan a las elecciones de dentro de dos semanas: "Tenemos una cita histórica, una oportunidad histórica de poner orden, de que los contratos sean para el que lo hace mejor, de generar oportunidades, de blindar la sanidad y educación". Así se ha dirigido al PSOE, a quien también le ha dicho que "a las citas históricas no se puede ir arrastrando los pies o con las manos en los bolsillos como si no te apeteciera", que "hay que echarle ganas para lograr las cosas en la vida".

También se ha referido a Ciudadanos: "Ojo, Aguado, que a lo mejor acabas votando que no y perdiendo una investidura en la que soy presidente de la Comunidad de Madrid". Del Partido Popular ha preferido no decir nada porque "tienen a Ayuso": "Ellos ya han dicho que hay que poner a alguien que cierre y apague la luz y han puesto a Ayuso que mientras tanto nos entretiene".

"No paráis de pinchar, de dejar sitios vacíos. ¿Por qué? Porque sois unos bufones, porque a la gente le importan más las residencias de mayores que las pistolas", ha dicho para Vox.

Para terminar, Errejón ha recordado que "quedan dos semanas" y ha remarcado que "vamos a hacer que después de 25 años, la Comunidad de Madrid vuelva a estar al servicio de los madrileños que más lo necesitan", pero que "hay que movilizarse, hay que votar".

"Por cada vez que fuiste a ver a tus mayores en una residencia y pasaban frío en invierno y calor en verano, vota", ha clamado. "Por cada vez que volviste sola a casa, pasaste miedo y le dijiste a tus amigas: tranquila, que ya estoy, vota". "Por cada vez que te has muerto de sueño para esperar un tren en la RENFE, a votar". "Por cada vez que te han hecho ir en el Metro en latas de sardinas mientras ellos van en coche oficial, vota".

El acto ha concluido con un mensaje claro: "somos madrileños que estamos orgullosos de serlo, vamos a volver a ser una comunidad y eso se hace con Más Madrid".