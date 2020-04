El Gobierno ordenará que todos los test rápidos a la población estén coordinados por la sanidad pública

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado este sábado que el Gobierno ultima una orden que unificará los criterios y protocolos de elaboración de los test rápidos en toda España, cuando estos se abran a la población en los próximos días. Illa ha indicado que estas pruebas diagnósticas que ya se están repartiendo a las comunidades autónomas tendrán que estar coordinadas por la sanidad pública, dependiente de los gobiernos regionales.

A las críticas de algunas comunidades autónomas sobre que los tests rápidos no son óptimos, Illa los ha defendido que aunque las pruebas más fiables son las PCR que se están realizando a los pacientes hospitalarios, este tipo de tests rápidos sirven para "hacer un cribado rápido" y ha defendido que los que ha repartido son adecuados para estas situaciones.

Illa, en una rueda de prensa en la Moncloa, ha evitado polemizar con el resto de gobiernos regionales y ha defendido que "estamos apoyando a las comunidades autónomas en el suministro de material" mientras estos son los que "están protocolizado a qué colectivos se debe someter a los test". El ministro ha querido hacer un reconocimiento expreso a la labor desarrolladas por los consejeros de Sanidad Madrid y el País Vasco, en un intento de acercar posturas tras las últimas acusaciones entre administraciones.

El ministro ha defendido la apertura de la actividad no esencial a partir del lunes y ha señalado que la paralización de la actividad con permisos obligatorios retribuidos fue una medida "excepcional, con un límite temporal" y con el objetivo "de descargar la presión asistencial" sobre todo, en las UCI.

Illa ha señalado que aunque se produzca un incremento de nuevos contagios estos datos habrá que analizarlos "en su contexto", teniendo en cuenta que se va a ampliar el testeo a la población. "Conforme haya más población testeada habrá un aumento", ha indicado Illa.

"Nos encontramos ante una evidente ralentización de la epidemia. Nos encontramos más cerca de vencer al virus", ha destacado Illa que no obstante ha señalado que seguiremos "en estado de confinamiento, como mínimo hasta el 26 de abril".

El ministro de Sanidad ha reconocido que es probable una nueva prórroga del confinamiento como ya anunció el presidente del Gobierno en el Congreso. También recuerda que desde el inicio del estado de alarma está previsto que los trabajadores que presenten alguna vulnerabilidad, por enfermedades crónicas o embarazo deben acogerse a una baja temporal.

10 millones de mascarillas en el trasporte público

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que serán los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que repartirán a partir del este lunes las mascarillas cuyo uso es recomendable para los ciudadanos que no tengan más remedio que salir a la calle para ir a trabajar y tengan que hacerlo en transporte público. En total se repartirán 10 millones de mascarillas, ha indicado, aunque su uso no será obligatorio.

"No se va a producir relajación de medidas tras la vuelta al trabajo de los no esenciales, seguimos en fase de confinamiento, y todos tenemos que tenerlo claro, no hemos empezado desescalada", ha insistido Marlaska.