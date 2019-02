Irene Montero, sobre el escrache a Errejón, dice que los políticos deben escuchar y responder las críticas que les hagan

Así lo ha asegurado en los pasillos del Congreso, al ser preguntada por su opinión acerca del 'escrache' por parte de un grupo de jóvenes de grupo Frente Obrero del que fue objeto el exdiputado y exnúmero dos de su partido Íñigo Errejón cuando visitaba el barrio madrileño de Hortaleza.

VE "LÓGICO" QUE LOS CIUDADANOS "MANIFIESTEN SUS OPINIONES"

"Me parece que es lógico que, cuando los diferentes actores que hacemos campaña vamos a visitar y a participar de la actividad en este caso de un barrio de Madrid, haya gente que nos manifieste sus opiniones", ha explicado.

A este respecto, Montero ha asegurado que los miembros de su formación "siempre" han ido "allí donde están las personas afectadas por la crisis, los conflictos y los lugares de desarrollo de los barrios de las ciudades de nuestro país".

"Y hemos estado siempre dispuestos a escuchar todas las opiniones, más a más, las criticas. Cuando alguien te hace una critica lo lógico, cuando eres representante de esas personas, es escuchar esas críticas y ser capaz de responderlas, y de tener un diálogo con la ciudadanía", ha defendido.

En este sentido, ha insistido en que es "una responsabilidad" de los representantes públicos "rendir cuentas" del trabajo que desempeñan, "y escuchar siempre a todo el mundo", ya sea para felicitarles, "que lo hace mucha gente", según Montero, o para "criticarles, que lo hace todo el que quiere".

DEFIENDE EL TRABAJO PARLAMENTARIO DE PODEMOS

Preguntada sobre si está de acuerdo con las acusaciones que le lanzaron a Errejón los jóvenes que le increparon, afirmando que Podemos es el culpable del auge de "partidos fascistas" por haber traicionado a los trabajadores al llegar a las instituciones, Montero ha defendido que su partido ha demostrado que cuando les han dejado negociar han conseguido "sacar adelante" medidas como "los Presupuestos más sociales de la historia".

"Si no han salido no es porque no nos hayamos dejado la piel. Nos quedan muchas cosas por hacer. Claro que sí, por ejemplo queda subir más el salario mínimo y mucho camino para garantizar las pensiones dignas, pero si nos dejan gobernar, los cambios irán más rápido", ha asegurado.