Un sector de En Marea acusa a Unidos Podemos de ningunear a sus diputados en el Congreso

La parte gallega de Unidos Podemos que configuran los diputados de Anova se muestra descontenta con el funcionamiento del Grupo Parlamentario que lidera Pablo Iglesias. Ese malestar ha sido trasladado a la dirección del grupo parlamentario en una carta muy crítica con la decisión de impulsar la reforma de la Ley Electoral de la mano de Ciudadanos. Anova, con dos diputados en la disciplina de Iglesias, asegura que nadie les consultó una propuesta que beneficia los intereses de Rivera y "no ayudará a consolidar los gobiernos rebeldes en las ciudades gallegas".

En la misiva, que recoge la posición de la Permanente de Anova, se asegura que "el actual portavoz de En Marea, Miguel Anxo Fernán Vello, no fue convocado a la reunión de la dirección del grupo parlamentario" que dio forma a la propuesta de reforma electoral.

"Estas actuaciones -reza el escrito- no se corresponden con la dinámica propia de un grupo confederal que, democráticamente, debe basarse en tomas de decisiones adoptadas entre iguales, con transparencia y consultando a todas las partes"

Anova no acepta la iniciativa de reforma adoptada y critica "la decisión de privilegiar" el acuerdo con Ciudadanos. La decisión, aseguran "contribuye a proyectar a un partido (C's) que no consiguió representación en el Parlamento Gallego, que está radicalmente en contra del autogobierno y que ataca ferozmente nuestra lengua y cultura". Según el escrito, Ciudadanos "puede verse beneficiado en el horizonte de las elecciones municipales de 2019, algo que no ayudará a consolidar los gobiernos rebeldes en las ciudades gallegas".

El grupo de En Marea en el Congreso está formado por cinco diputados, dos de Anova, dos de Podemos, y una representante de IU. Las tres formaciones decidieron unir sus fuerzas para concurrir en coalición a las generales del 26J. La portavocía de En Marea es rotatoria y en la actualidad la ostenta el diputado Miguel Anxo Fernán Vello, vinculado al histórico dirigente gallego, Xosé Manuel Beiras.

La carta ha sido enviada al secretario general del Grupo Confederal de Unidos Podemos, Txema Guijarro y a los cinco diputados que forman parte de En Marea en el Congreso. Nadie desde la dirección del grupo parlamentario ha cursado respuesta. Como denuncia en su escrito, Anova carece de presencia en la dirección del grupo de UP, pese a que la portavocía rotatoria de En Marea pertenece ahora a uno de los diputados provinientes de sus siglas.

La dirección del grupo parlamentario de Unidos Podemos no ha querido hacer valoraciones sobre el escrito remitido por sus compañeros gallegos. Un portavoz oficial, en conversación con eldiario.es, se ha limitado a afirmar: "No tenemos nada que decir".

En la misma línea, los diputados de En Marea más cercanos a Iglesias tampoco han querido valorar el contenido del texto redactado por la dirección de Anova, partido que acoge a dos de sus compañeros en los escaños del Congreso.