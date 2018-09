Maroto responsabiliza al PSOE de las consecuencias de "fracturar" el pacto de Estado contra la violencia machista

"No vamos a romper el pacto por la irresponsabilidad del PSOE". El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha querido matizar este jueves que su partido no será el que vaya a romper el Pacto de Estado contra la Violencia de Género si finalmente el Congreso de los Diputados aprueba la enmienda incluida por los socialistas para reformar la ley de Estabilidad en una proposición de ley sobre violencia machista.

Maroto ha realizado estas declaraciones en una entrevista en Antena 3 un día después de que los conservadores advirtieran ayer de que si se consuma la pretensión del Ejecutivo el partido consideraría que se ha roto el mencionado pacto de Estado. "Si esa enmienda prospera están de facto fracturando ese consenso, porque no se puede votar esa ley por todos los partidos políticos fruto de esta triquiñuela", aseguraba solo 24 horas antes. Asimismo, en declaraciones a eldiario.es fuentes de la dirección del partido dejaban abierta la posibilidad de no apoyar las medidas contenidas en ese acuerdo.

El número tres del PP sigue sin aclarar ahora si su partido se plantea no apoyar la ley que regula la formación en violencia machista a la carrera judicial si finalmente se incluye la enmienda del PSOE. Pero matiza que no es su partido el que romperá el pacto: "La provocación del PSOE es utilizar una ley violencia machista. Pero no rompemos el pacto a pesar de la provocación del PSOE", insiste.