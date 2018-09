El PP usa una grabación de Delgado con Villarejo para acusar a la ministra de mentir sobre su relación con el policía

El PP se ha lanzado este lunes a exigir responsabilidades políticas a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a raíz de la publicación por parte de El Confidencial, de unas supuestas grabaciones de una comida de 2009 en la que, según ese medio, participaron la propia ministra, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el excomisario de la Policía José Manuel Villarejo, en prisión provisional acusado de varios delitos, entre ellos por crear presuntamente una organización criminal."Estas conversaciones demuestran una mentira", ha asegurado el líder de los conservadores, Pablo Casado, en una entrevista en Onda Cero.

El presidente del PP se refería así a las declaraciones realizadas la semana pasada por Delgado asegurando que no tenía ninguna relación con Villarejo. "La actual ministra de Justicia, mientras ejerció como fiscal de la Audiencia Nacional, ni concertó ni mantuvo cita alguna con el comisario citado en la información, con el que nunca ha tenido relación de ningún tipo ", aseguró el ministerio en un comunicado hace hoy una semana.

Poco después, la ministra matizaba esas afirmaciones de su equipo. "No he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el excomisario Villarejo en la Audiencia Nacional mientras yo he desempeñado allí mi trabajo como fiscal", decía Delgado tras un acto. Ya el martes, en otro comunicado, Justicia explicó que la relación con Villarejo no fue "más allá de haber coincidido en compañía de otras personas en algún evento".

A juicio del PP, las grabaciones conocidas hoy demuestran que Delgado no puede seguir al frente del Ministerio. "Delgado va a ser reprobada. Nosotros ya pedimos su dimisión por dejar a Llarena vendido", ha recordado Casado. El presidente de los conservadores ha destacado que la ministra es "la notaria mayor del reino y ha negado una información que tendrá que decir por qué la ha negado".

"El problema es la mentira porque dijo que no conocía prácticamente más que en el ámbito casual a un comisario que ahora está en prisión preventiva", ha dicho Casado, y que a partir de las grabaciones conocidas hoy parece que ser que hubo conversaciones "muy cordiales y muy amistosas". También ha manifestado que igual el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que "ir aflojando el baremo de exigencia" porque en 100 días ha perdido a dos ministros y "tiene a unos cuantos más con escándalos encima de la mesa".

En su opinión, ahora se está hablando de que "ha podido haber una intermediación en una estructura parapolicial" de la que Casado "tendrá que da cuentas".