El PSOE acusa a Casado y Rivera de seguir la "hoja de ruta" de Vox, pero no descarta un pacto con Ciudadanos en Andalucía

El PSOE llega a la recta final de la campaña andaluza con un mensaje claro contra PP y Ciudadanos ante la posibilidad de que acaben contando con Vox para un eventual acuerdo tras las elecciones del 2D. "Resulta llamativo que PP y Ciudadanos vayan a remolque del laboratorio de ideas de Vox", ha reprochado la portavoz del Comité Electoral, Esther Peña, que ha reiterado que es "Vox el que marca la hoja de ruta" de PP y Ciudadanos.

La portavoz socialista ha sido especialmente beligerante con Ciudadanos después de que Albert Rivera evitara calificar al partido de Santiago Abascal de extrema derecha y le ha emplazado a aclarar si pretende llegar a algún tipo de entendimiento tras los comicios andaluces para desbancar a Susana Díaz. El PP no lo descarta.

"¿Ciudadanos va a pactar con Vox? ¿Qué comparten? ¿Privatizar las pensiones, eliminar los servicios sociales, desideologizar la ideología de género?", se ha preguntado Peña. A pesar de que ataca al exsocio de Susana Díaz -y también a Juanma Moreno- de hacer "seguimiento" del "discurso autoritario" de Vox, el PSOE no descarta que tras el paso por las urnas, la presidenta andaluza reedite su acuerdo con Ciudadanos.

"No despeja dudas. No sabemos qué comparte con unos y con otros", ha enfatizado la portavoz socialista, que ha situado a PP, Ciudadanos y Vox en un "frente demagógico y faltón". No obstante, el PSOE no quiere pronunciarse sobre futuros pactos postelectorales. Los escenarios que pronostican las encuestas es que Díaz podría conservar el poder si logra el apoyo de Ciudadanos o de Adelante Andalucía.

Los socialistas están convencidos de que mantendrán la primera posición en las elecciones y con distancia respecto al segundo, pero temen que la suma de la derecha pueda acabar con décadas de gobierno socialista. Las encuestas que manejan en Moncloa pronostican un crecimiento de Vox e incluso su irrupción en el Parlamento andaluz con un escaño por Sevilla.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del equipo de coordinación del Comité Electoral, Peña ha lanzado balones fuera sobre la fotografía del rey Juan Carlos I junto al príncipe heredero de Arabia Saudí, acusado de ordenar el asesinato del periodista Kashoggi en el consulado en Turquía.

"Desde el PSOE lo que entendemos es que es un evento no oficial. En este caso no opinamos. Seguramente sea la Casa Real la que pueda dar alguna explicación al respecto", ha zanjado Peña. En el momento en el que se produjo el asesinato de Kashoggi, el PSOE y el Gobierno evitaron seguir la línea de Alemania de paralizar la venta de armas al reino absolutista y se encomendaron a una investigación internacional sobre el caso, a pesar de la "consternación" que les provocó el asesinato.