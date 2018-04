El PSOE pide al Congreso que reconsidere los vetos del Gobierno a la oposición tras el varapalo del Constitucional

El PSOE pide formalmente al Congreso que reconsidere los más de 50 vetos que el Gobierno ha impuesto a iniciativas de la oposición y de los parlamentos regionales escudándose en un aumento no previsto del gasto presupuestario. Los socialistas consideran que el Tribunal Constitucional les ha dado la razón y que la Carta Magna no otorga al Ejecutivo la posibilidad de impedir la tramitación sistemática de proposiciones de ley y que, además, permite a la Mesa del Congreso decidir si acepta o no el posicionamiento que llega de Moncloa.

En un escrito registrado en la Cámara Baja este jueves, el Grupo Socialista reclama a la Mesa, el órgano encargado de pilotar la actividad legislativa, que analice de nuevo todos los vetos que ha impuesto el Gobierno y que han sido aceptados gracias al PP y Ciudadanos.

La portavoz socialista, Margarita Robles, ha asegurado que es necesario que las iniciativas frenadas "de gran contenido social vuelvan a ser valoradas" y ha hecho un "llamamiento" a Ciudadanos para que cambie de criterio en su apoyo al Gobierno tras la sentencia del Constitucional.

Los socialistas recuerdan en su escrito que PP y Ciudadanos han permitido el veto de un total de 58 iniciativas parlamentarias –el Ejecutivo lo intentó en 64 ocasiones, pero en tres se echó atrás; en una llegó tarde y en dos ocasiones la Mesa decidió por mayoría no aceptar el veto del Ejecutivo–.

El PSOE argumenta, además, que el veto debe "referirse al presupuesto en vigor" y "nunca en relación a presupuestos futuros ni a meras hipótesis". En sus últimas iniciativas, el PSOE había incluido el retraso en la entrada en vigor de las leyes para intentar sortear ese obstáculo.