El PSOE pide amparo al Constitucional por el bloqueo de PP y Ciudadanos en el Congreso

Acaba la legislatura y el PSOE lleva hasta la última instancia la denuncia que ha hecho durante estos tres años del constante bloqueo al que PP y Ciudadanos han sometido al Congreso con la constante ampliación de los plazos para la presentación de enmiendas a las iniciativas parlamentarias que se quedarán en un cajón con la disolución de las Cortes el próximo martes.

Los socialistas registraron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional este martes para que se pronuncie sobre la maniobra dilatoria que han llevado a cabo PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso durante toda la legislatura y que ha provocado que decenas de propuestas no hayan sido siquiera debatidas. El PSOE considera que ha tenido una "posición extrema" en la petición de prórrogas para la presentación de enmiendas.

El recurso que el PSOE ha llevado al alto tribunal se refiere concretamente a las ampliaciones de plazos de enmiendas al decreto ley de memoria histórica que pasó a tramitarse como proyecto de ley. Los de Pedro Sánchez pretendían con las enmiendas a esa propuesta impedir que franco acabara en la cripta de la Almudena una ve exhumado del Valle de los Caídos.

El recurso de amparo presentado denuncia “el uso abusivo y fraudulento de la facultad de ampliación de plazos de enmiendas” como una “constante en la actividad de la Mesa de la Cámara durante la XII Legislatura, suponiendo una continua vulneración de los derechos del Grupo Socialista”.

En ese caso concreto, los socialistas sostienen que se han vulnerado la Constitución porque establece en su artículo 86.3 que los decretos que pasan a ser tramitados como proposiciones de ley una vez convalidados en el Congreso tienen que serlo como "procedimiento de urgencia". "Sin embargo, se produjeron hasta veintisiete ampliaciones del plazo de enmiendas inicialmente fijado por la Mesa en el momento de la admisión a trámite del Proyecto de Ley, vulnerándose los derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional", subrayan los socialistas.

Sánchez ha anunciado la decisión del Grupo Socialista de solicitar amparo al alto tribunal en su intervención en el último Pleno en el que ha participado. El presidente ha atacado a PP y Ciudadanos por hacer política en base a "insultos" y "mentiras" y también por la actuación que han tenido en la Mesa del Congreso. "Hay un consenso mayoritario entre los diputados para tener reconocido el derecho a la eutanasia y ustedes lo han vetado. Lo han bloqueado cuando había mayoría", ha lamentado Sánchez, que también ha acusado de faltar al "respeto" al Parlamento por utilizarlo en esta ocasión para hacer un "mitin" sin ceñirse al tema para el que estaba convocado el Pleno.

El Constitucional verá ese recurso -y a partir de ahí sentará jurisprudencia- ya en la próxima legislatura pero los socialistas pretenden que les dé la razón y que esa utilización del órgano que controla la actividad parlamentaria no pueda dilatar sine die las iniciativas de los grupos. Fuentes del PSOE recuerdan que el alto tribunal le dio la razón cuando recurrió la decisión de Mariano Rajoy de no someterse al control del Parlamento en los meses que estuvo en funciones. Mirando a la próxima legislatura y al juego de mayorías que pueda articularse en el Congreso tras el 28 de abril, los socialistas aspiran a que el bloque de estos tres años no pueda repetirse.