Pablo Casado mantendrá su candidatura a pesar de las últimas pesquisas de la jueza del máster: "No va a ver nada raro"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, mantendrá su candidatura a presidir el PP después de que se haya conocido que la jueza Carmen Rodríguez-Medel que investiga cómo obtuvo su máster en la Universidad Rey Juan Carlos ha preguntado al Congreso de los Diputados por su situación de aforado.

A pesar de trascender este lunes la providencia de la jueza Rodríguez-Medel tiene fecha del viernes. Pero en conversación telefónica con eldiario.es, Casado ha asegurado que desconocía que la jueza iba a pedir esa información antes de que este lunes anunciara oficialmente su deseo de liderar el partido y suceder así en la Presidencia al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Por eso se ha mantenido dispuesto a seguir en la batalla por la dirección del partido, pugna que ha decidido emprender para, entre otras cosas, conseguir "recuperar" para el PP a los votantes que se han ido a Ciudadanos o Vox.

"Vaya casualidad que se haya conocido hoy la decisión", ha señalado Casado, que ha recordado que la información solicitada por la jueza sobre su aforamiento tiene que ver con la investigación que realiza sobre si pudo haber "continuidad delictiva" y para dilucidar si el trato de favor y la falsedad documental que investiga en el caso de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes pudieron darse también en su caso.

Como es aforado, la jueza no puede imputarle, sino que debe trasladar el asunto al Tribunal Supremo. Por eso, en una providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, Rodríguez-Medel asegura que actúa de acuerdo con los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución Española que establece que corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo investigar, entre otros, a los diputados del Congreso.

"No va a ver nada raro porque a mí no me convalidó las notas Enrique Álvarez-Conde", ha explicado Casado aludiendo al responsable del máster de Cifuentes que también está encausado. El vicesecretario de Comunicación del PP aprobó el máster de Derecho Público del Estado Autonómico sin asistir a clase y cursando tan solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones. Cuatro trabajos de alrededor de 90 folios en total le bastaron para aprobar las asignaturas no convalidadas. Casado, que era diputado autonómico en Madrid durante aquellas fechas, ha admitido que ni siquiera llegó a entablar contacto con los profesores del máster ni supo quiénes eran.