Pablo Iglesias: "Que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen revela el nivel moral"

La sesión de control al vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, empezó con humor, con el portavoz del PP Teodoro García Egea ironizando sobre las políticas palanca e Iglesias, con el lanzamiento de huesos de aceituna. Pero duró cinco minutos.

Los cinco minutos que pasaron hasta que tomó la palabra la diputada del PP Margarita Prohens, quien acusó al Gobierno de "callar en el caso de prostitución de niñas en centros de Baleares y votar no a las comisiones de investigación".

Cuando Iglesias tomó la palabra para pedir que no se usara ese asunto como arma arrojadiza, le interrumpieron risas de la bancada de la derecha: "Que estemos hablando de niñas prostituidas y ustedes se descojonen en la Cámara revela muchos elementos a nivel moral. Hay cuestiones que, por salud democrática, sería razonable que no produjeran una disputa política".

"No creo que ni uno solo de los 350 diputados que hay aquí tenga la más mínima duda de que hay que intervenir", prosiguió Iglesias: "Creo que sus propios votantes se indignan cuando usan un elemento como este para hacer la más baja política. Saben que hay una investigación de la Fiscalía, del Defensor del Pueblo, saben que la primera iniciativa de mi vicepresidencia es una ley de la infancia para proteger contra todas las violencias, también las de la Iglesias católica e independientemente de donde hayan nacido. Hay que mantener una mínima dignidad parlamentaria".

Pero Prohens insistió: "Ustedes bloquean comisiones de investigación porque para ustedes hay mujeres de primera y de segunda. Su feminismo no nos defiende a todas. Aquí hablamos de responsables de estas niñas, hay que determinar donde han estados esos errores. Del 'sí te creo' pasan al 'sean prudentes' mientras se pelean por poner nombre a una ley de infancia del PP. Las mujeres del PP denuncian, las de izquierdas callan y bajan la cabeza,. No hay pancarta que tape tanto bochorno".

El vicepresidente respondió: "Lo que acabamos de ver es muy triste. Ver aplaudirles ufanos mientras usted se ríe cuando hablamos de niñas prostituidas es de las cosas más repugnantes que hemos visto en esta Cámara. Es legítimo la confrontación, pero en esto demuestran su profunda indignidad".

El siguiente turno de preguntas, el de Mireia Borrás (Vox) fue en la misma línea. "¿Qué medidas planea para proteger a los menores objeto de abusos sexuales?", preguntó con la mirada puesta en Baleares.

"Es un orgullo que nuestra primera medida sea una ley de infancia para proteger a niños y niñas de todo tipo de violencia sexual, vengan de donde venga, hayan nacido donde hayan nacido. Este Gobierno está en permanente contacto, independientemente del color político, con todas las administraciones", respondió Iglesias.

"Ustedes han votado en contra de abrir una comisión de investigación", insistió Borrás: "Sólo han pedido cautela, la misma que piden contra Vox. Para ustedes hay víctimas de primera y de segunda, el caso se Mallorca es solo una prueba más. Espero que no le haga tanta gracia como cuando bromeaba con Boti Rodrigo por estar con una menor [Iglesias y Rodrigo hablan en Otra Vuelta de Tuerka de una relación que tuvo ella con una joven de 17 años]. Su negativa a una comisión de investigación retrata que no les importan las mujeres por mucho que salgan el 8M. Están más preocupados en ocultar sus vergüenzas, como cuando Mónica Oltra ha ocultado los abusos a una menor de su exmarido".

"No entiendo algunas cosas", respondió Iglesias: "Que estemos hablando de niñas prostituidas y que diga que se criminaliza a los hombres, cuando han sido malnacidos varones los que han cometido esos abusos. Igual está un poco desubicada. Es legítimo que hable de su partido y es legítimo que se defienda, pero no cuando hablamos de niñas prostituidas. Sus votantes son mejores que ustedes, y no van a entender que intenten sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas. Es repugnante incluso para un fascista".

Cuando acabó el turno y tomó la palabra el diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés para preguntar a Iglesias por el balance del primer mes de Gobierno, ya quedaban lejos las ironías de hacía unos minutos, cuando García Egea preguntaba si España iba a lograr "más dinero de la PAC gracias al director general de Políticas Palanca", o cuando acusaba a Iglesias de "pasar de llamar a las protestas a dejar en la calle a los que protestan"; cuando dijo que "el verdadero efecto palanca del gobierno de la ruina de España" y lo bautizó, parafraseando la película de hace tres décadas, "señor Sánchez, Mentiras y Cintas de Vídeo".

Iglesias, entonces, glosó el currículum del director general de Políticas Palanca –"las definidas por la ONU para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030–, Gabriel Castañares: "Fue cartero, tan digno como campeón de lanzamiento de huesos de aceituna. Tengo la sensación de que a ustedes que la gente haya tenido que trabajar les molesta. Seguramente lanzando huesos, usted la gana; en competencia, me temo que no. El problema es que ustedes cambiaron la Agenda 2030 por la del saqueo. Hablamos de qué hacemos con el dinero público por la desigualdad, el campo... Y ustedes han preferido usar el dinero público para aeropuertos sin aviones y para usar el ministerio del Interior para investigar a la oposición. Ese es el problema de la agenda del saqueo".