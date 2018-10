Pedro Duque apuesta por un "órgano externo" para detectar "irregularidades" en los másteres

El ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, aboga por que la futura ley de Universidades contemple un "órgano" que sea capaz de detectar irregularidades en los estudios académicos para evitar escándalos como los de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.

Ese mecanismo sería "externo o al menos parcialmente externo", según la apuesta que el ministro ha defendido en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. El sistema tendría que desarrollarse a través de la Ley de Universidades que ha prometido y cuyo proceso todavía no se ha puesto en marcha.

"Es muy difícil de perfilar", ha reconocido el ministro, que se ha referido, por un lado, a la autonomía universitaria y, por otro, a las competencias que están en manos de las Comunidades Autónomas. Pero ha defendido que exista una "mayor corresponsabilidad" entre la universidad y la sociedad a través de un "órgano que sea capaz de determinar cualquier tipo de irregularidad".

No obstante, Duque ha pedido que no se generalicen los casos que ha revelado eldiario.es con el grueso de la actividad de la universidad para la que ha reclamado "el prestigio que merece". "La mayor parte del sistema no está sujeto a ningún problema", ha señalado el ministro, que lo ha calificado de "injusto".

Preguntado sobre la sociedad patrimonial a través de la que posee sus viviendas, Duque ha asegurado que "no ha obtenido ningún ahorro fiscal neto, sino más bien lo contrario" y ha prometido que difundirá ante los medios el informe que han elaborado fiscalistas que contrató tras las informaciones de Okdiario.

Duque, dispuesto a seguir la próxima legislatura

"Respecto a mi sociedad familiar, todo está ahora en manos de asesores especializados que hemos contratado para su revisión –ha respondido–. En breve tendrán los medios de comunicación el informe completo y ya les adelanto que no hemos obtenido de esto ahorro fiscal neto, sino más bien todo lo contrario".

Sobre su futura continuidad en el Gobierno, Duque ha comenzado su respuesta con una ironía que ha provocado risas y aplausos de los asistentes: "Ya aprendiendo a hablar como los políticos, ya se verá, yo estoy a disposición...". Pero después ha dado por hecho que tiene fuerzas para seguir al frente del ministerio en la próxima legislatura: "Hay mucho que hacer para reformar el sistema de ciencia, universidades y tecnología (...). Estoy dispuesto a esforzarme y liderar esto todo el tiempo que quiera el presidente". "Si vuelve a ganar y me vuelve a llamar seguiré encabezando esto", ha sentenciado el ministro, que considera que en su departamento debe haber "estabilidad".