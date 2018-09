Pedro Duque, sobre su chalet a nombre de una sociedad: "No ha habido ningún ahorro real de impuestos"

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha reconocido este jueves que sus viviendas en Madrid y Alicante están a nombre de una sociedad, pero ha asegurado que esto no le ha supuesto "ningún ahorro real de impuestos". Ha añadido que nunca ha facturado a esa sociedad gastos que no tengan que ver con la propiedad y que los ingresos responden al alquiler -propio y a terceros- de las viviendas. Duque se ha mostrado convencido de que todo es legal: "Estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales".

"No ha facturado ningún ingreso que me correspondiese a mí como persona", ha agregado el ministro, que considera que ese sí podría ser un reproche ético. "Lo que está mal es hacer que la sociedad pague ingresos que le corresponden a uno como persona", ha aseverado: "No se elude ningún impuesto", ha subrayado en una comparecencia de prensa convocada para dar explicaciones sobre los chalés que tiene en Madrid y Alicante a nombre de una sociedad junto a su esposa desde el año 2005.

Duque ha respondido que no usó la sociedad para evitar pagar el IVA al comprar la vivienda porque, según ha dicho, el chalé ya era suyo cuando constituyó la empresa.

El ministro ha hablado con Pedro Sánchez para explicarle los extremos sobre la sociedad a nombre de la que tiene sus viviendas desde el año 2005 y que ha revelado OkDiario. "Me da todo su apoyo", ha asegurado. Para Duque, sus circunstancias no tienen nada que ver con la declaración que hizo el presidente en 2015, cuando aseguró que si un miembro de su equipo usaba una sociedad para eludir impuestos, le echaría. En Moncloa aseguran que "no hay caso".

El ministro ha explicado que cuando compró esa casa le recomendaron constituir la sociedad. "Nos pareció tenía ciertas ventajas", ha dicho Duque, que ha explicado que en en esa época él y su esposa pasaban mucho tiempo fuera de España por sus obligaciones profesionales. En ese momento él era astronauta y ella es diplomática. Duque también consideró oportuna esa fórmula por el bienestar de sus hijos: "Pensamos que si a la mamá le pasaba algo en Turkmenistán o al papá le explotaba el cohete, tendríamos menos problemas".

Según ha dicho, pusieron al frente de esa empresa a un profesional para que se ocupase de su día a día: "Tenemos un contable que presenta todas las liquidaciones, firma todas las cuentas". El matrimonio vivía fuera de España y consideró que tener una persona que se encargara de la gestión les venía bien.

Duque ha dicho que él y su mujer no se plantean liquidar ahora esa sociedad, a la luz de la polémica, porque cuesta "un montón de dinero de impuestos". Los únicos ingresos que ha tenido, ha dicho, proceden del alquiler de la vivienda a terceros durante el tiempo que el matrimonio vivía fuera y también un autoalquiler del que admite no tener contrato. "No hay que tener contrato", ha afirmado el ministro, que ha admitido que no ha tenido un buen día así como su incomodidad por verse obligado a dar explicaciones por asuntos personales.