Pedro Sánchez rescata su 'no es no' como respuesta al independentismo: "Si hay un gobierno socialista, no habrá referéndum"

El 'no es no' que Pedro Sánchez hizo famoso como arma contra el Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a escena. El presidente lo ha recuperado en un acto de campaña en Zaragoza para referirse al independentismo catalán: "Si hay un gobierno socialista, no habrá referéndum y no se va a quebrar España". Ha remarcado, además, que tanto el independentismo como la derecha española saben perfectamente que no va a haber un referéndum, porque "la Constitución no lo admite".

"El verdadero problema en Catalunya es la independencia", ha continuado el presidente del Gobierno. Para resolverlo, asegura, hay dos opciones: "continuar confrontando, como quiere la derecha, o apelar al diálogo, dentro de la Constitución, que es lo que defiende el PSOE". Sánchez ha recordado que la ultraderecha quiere "centralizar muchas competencias y cuestionar el autogobierno de las comunidades", no como su partido, "que va a defender el autogobierno y el Estado de las Autonomías en nuestro país".

Sánchez ha alardeado también de los logros de su Gobierno desde que se produjera la moción de censura contra Mariano Rajoy. "A nosotros nos define que este país crezca y que se reparta la riqueza; sobre todo entre quienes más la necesitan". Así, ha defendido que hay que hacer de la política "un instrumento válido para el progreso". El socialista ha destacado que ese mérito ha sido en este final de legislatura, un trabajo de "84 diputados y con la Mesa del Congreso en contra".

"¿Queremos que España avance o retroceda? ¿Queremos una España en la que quepamos todos o solo unos pocos?", se ha preguntado Sánchez a tres semanas de las elecciones. Ha llamado así a los españoles a movilizarse para parar el "riesgo real" de que pueda formarse en España un parlamento como el que quedó en Andalucía tras las últimas elecciones. La solución contra la posible suma de las derechas es, para el líder socialista "aunar esfuerzos en el único partido que puede sumar mas que ellos, que es el PSOE para así poder continuar el giro social, la lucha contra la corrupción y la convivencia".

Entre los asuntos que más preocupa a la izquierda se encuentra el auge de la ultraderecha y la posibilidad de que consiga un elevado número de diputados este 28 de abril. También que su discurso está "radicalizando el del PP y Ciudadanos". "¿Por qué se vuelve a hablar de homofobia y a cuestionar el derecho al aborto? ¿Cómo es posible que se haya puesto en cuestión la lucha contra la violencia de género?", se ha preguntado Sánchez. Así, el "gran reproche" que, asegura, hay que hacerle a estos dos partidos es "que hayan abandonado la lucha de argumentos con la ultraderecha".

"Casado cada vez que de verdad dice lo que piensa pone en cuestión los derechos y libertades de las mujeres en España, pero nunca se mete con la ultraderecha", ha continuado el líder socialista. También ha tenido palabras para su otro rival, el líder de Ciudadanos: "No sé qué le he hecho. Le preguntan por la hora y responde con el señor Sánchez. Cuando le pregunten de verdad por el señor Sánchez no sé qué va a decir, se va a quedar bloqueado".

El presidente del Gobierno se ha referido también a Suárez Illana, el número dos del PP por Madrid, a quien ha calificado como "negacionista del aborto" y a Daniel Lacalle, principal asesor económico del líder popular, y ha insistido en que "el debate para el PP no es revalorizar sino recortar las pensiones".

Sánchez ha puesto sobre la mesa de nuevo la importancia de España. "Es un país que traslada buenos valores y ha sido ejemplo en muchos países del mundo". A pesar de ello, ha reconocido, "queda mucho por hacer y resolver". Ha dividido sus principales objetivos en tres grupos: justicia social, lucha contra la corrupción y convivencia dentro de la Constitución.

La necesidad de mejorar la financiación autonómica de las comunidades despobladas, aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores "que derogue la reforma laboral", una ley de igualdad entre hombres y mujeres, acabar con la Ley Mordaza y suprimir los aforamientos de los diputados del Congreso han sido algunas de las medidas que pondrá en marcha si revalida el poder el próximo 28 de abril.

Además, ha querido remarcar otro compromiso de cara a la última legislatura: el derecho a la eutanasia. Lo ha hecho en una semana en la que este debate ha vuelto a la actualidad a raíz del caso de Ángel Hernández, quien ayudó a su mujer, María José Carrasco, a poner fin a su vida de una manera digna.

Torra responde al 'no' al referéndum: "Sí es sí"

El presidente de la Generalitat de Catalunya ha mandado un mensaje a Sánchez por su contundente 'no' al referéndum: "Sí es sí", ha dicho Torra en su cuenta de Twitter. "Sí al derecho a la autodeterminación. Sí al referéndum de autodeterminación. Sí a la república catalana", ha insistido.

"El Govern siempre estará al lado de la mayoría del pueblo de Catalunya", ha asegurado Torra, que ha añadido que los únicos que quieren romper la independencia "son aquellos que no quieren escuchar la voz de los catalanes".