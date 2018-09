Pedro Sánchez, sobre las acusaciones de plagio de su tesis: "Se están produciendo fake news"

Pedro Sánchez asegura que las acusaciones que se han producido sobre un plagio en su tesis doctoral son "fake news": "No ha habido plagio, ni me la ha escrito un tercero, ni ha habido un tribunal que hiciera un trato de favor. La verdad es que hice mi tesis", ha asegurado el presidente, que se ha pronunciado por primera vez públicamente sobre este asunto.

"Ha quedado suficientemente acreditadas que las acusaciones que se vertían sobre mí eran falsas", ha agregado. Sánchez se ha pronunciado así en una entrevista en El Objetivo (La Sexta) este domingo tras una semana complicada para el presidente en la que se enfrentó a la dimisión de Carmen Montón, a la que trató de mantener al frente del ministerio pese a las irregularidades en su máster, y la polémica suscitada por las acusaciones de plagio en su tesis doctoral, que le obligaron a hacerla pública.

"La oposición lo que está haciendo es montar ruido", ha aseverado el presidente del Gobierno, que también ha dicho que no se querellará -por la vía penal- contra los medios que publicaron esas noticias, aunque sí ha dicho que presentará una demanda para restablecer su honor contra lo que considera que es una "difamación".

Sobre la posibilidad de que acuda al Congreso a dar explicaciones sobre esa polémica, ha dicho que hará lo que planteen los grupos políticos, pero no se ha mostrado partidario al entender que no debe usarse el Parlamento para cuestiones "personales" que no tienen que ver con la política.

La periodista Ana Pastor le ha preguntado directamente por qué defendió a Montón a pesar de las irregularidades de su máster y Sánchez ha señalado que solo apoyó su gestión al frente del ministerio: "A mí no me mintió la ministra", ha aseverado, frente al criterio de algunos de los miembros de su equipo.

Sánchez ha asegurado que asumirá responsabilidades políticas personalmente cuando los fallos de su gabinete se produzca en el ejercicio de sus funciones al frente de sus correspondientes departamentos.