Puigdemont sortea el veto de la Eurocámara a su conferencia inaugurando una exposición sobre el catalán

El Parlamento Europeo es así. ¿Que Carles Puigdemont no puede dar una conferencia por "motivos de seguridad"? Pues secuela en la inauguración de una exposición sobre la lengua catalana, que previamente había sido prohibida por interferir en el proceso electoral español. Y lo hace con los exconsellers Antoni Comin, Lluís Puig, Clara Ponsati y la delegada del Govern en Bruselas, Meritxell Serret.

Y si el levantamiento del veto a la exposición de la lengua catalana por "interferir" en las elecciones abría la puerta a autorizar un acto de Vox sobre Catalunya en el Parlamento Europeo, también ha servido para que Puigdemont haya regateado la prohibición de Tajani y haya entrado al edificio al grito de "president, president, president".

El president @KRLS i els consellers a l'exili, al Parlament Europeu per assistir a la inauguració de l'exposició de la @llenguacat 👏🇪🇺 pic.twitter.com/a7i8RP4vT1

Antonio Tajani había prohibido el lunes 18 de febrero la exposición sobre la lengua catalana inaugurada este lunes por no ser "apropiada por la proximidad de las elecciones generales". Una exposición titulada "10 millones de voces europeas" y organizada conjuntamente entre el eurodiputado del PDeCAT, Ramon Tremosa, y la Plataforma de la Lengua.

El Parlament Europeu també censura ara una exposició sobre el català de @llenguacat, planificada per la meva oficina des de fa vuit mesos per al mes de març!



Avui ens han denegat el permís tot dient que “no és apropiada per la proximitat de les eleccions espanyoles”. pic.twitter.com/Z4LEg8QCqI