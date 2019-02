El presidente del Parlamento Europeo prohíbe el acto de Falange y Democracia Nacional por "amenazar la integridad y dignidad" de la Cámara

El presidente del Parlamento Europeo ha tardado 24 horas en prohibir el acto de Falange y Democracia Nacional anunciado para el próximo lunes. Antonio Tajani, que ya vetó hace una semana uno de Carles Puigdemont y tiene sobre la mesa otro de Vox sobre Catalunya para el próximo 6 de marzo pendiente de decidir, ha comunicado este jueves que ha decidido rechazar la conferencia de prensa convocada.

"A raíz de una propuesta hecha por la Dirección General de Comunicación", explica el comunicado de Tajani, "el presidente del Parlamento Europeo ha decidido rechazar una conferencia de prensa organizada por el Sr. Udo Voigt [eurodiputado ultra del NPD] sobre 'El futuro de las fuerzas patriotas reales en España para la unidad y libertad' con la participación de varios miembros prominentes de Democracia Nacional y Falange de España, así como el ex eurodiputado [neofascista] Roberto Fiore".

"El artículo 22 de las Reglas de Procedimiento internas del Parlamento", prosigue el texto, "confiere al presidente los poderes necesarios para garantizar la seguridad general en los locales del Parlamento, para prevenir y detener cualquier perturbación del funcionamiento adecuado de las actividades parlamentarias y para salvaguardar la integridad de la institución".

De acuerdo con el comunicado, "la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que involucra un caso presentado contra el Parlamento por el Sr. Voigt en 2015, confirmó que no existe un derecho incondicional de acceso a las instalaciones del Parlamento con fines de propaganda política y que el Parlamento no es el lugar donde nadie y todos los miembros del público pueden expresarse totalmente como lo deseen. Según confirmó el Tribunal de la UE, 'la legislación de la UE no otorga al público un derecho ilimitado de acceso a sus edificios para utilizarlos y expresar sus opiniones allí".

Y finaliza: "A la luz de esta sentencia (caso T-618/15), la amenaza a la integridad y dignidad del Parlamento y los evidentes problemas de seguridad que rodean a estas figuras controvertidas, se decidió aplicar la misma evaluación en el presente caso".

Protesta

Ante la convocatoria de Falange y Democracia Nacional, adelantada este miércoles por eldiario.es, los eurodiputados españoles Josep-Maria Terricabras (ERC); Jordi Solé (ERC); Ana Miranda (BNG); Ramon Tremosa (PDeCAT); Izaskun Bilbao (PNV); Ernest Urtasun (Catalunya en Comú); Miguel Urbán (Podemos) y Marina Albiol (IU) enviaron un escrito a Antonio Tajani.

En la carta, explicaban que "tanto la Falange como Democracia Nacional son partidos que periódicamente se reúnen en el Valle de los Caídos para homenajear la figura del dictador Francisco Franco".

Y proseguían: "¿Es usted consciente de la ideología fascista y franquista de estos partidos? Asimismo, ¿es usted consciente que uno de los invitados a participar en la rueda de prensa, Pedro Chaparro, presidente de Democracia Nacional, está condenado por el Tribunal Supremo a una pena de cuatro años de prisión por el asalto el 11 de septiembre de 2013 del Centro Cultural Blanquerna de Madrid (que es la Delegación de la Generalitat en la capital española)? Ésta no es la única sentencia en su contra, pues la Audiencia de Barcelona le condenó a un año de prisión por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas por incitar públicamente a agredir al fotoperiodista Jordi Borràs en el curso de una manifestación ultraderechista en Barcelona".

"Nos preguntamos", concluían, "en base a qué argumentos se puede autorizar la presencia de Chaparro mientras se vetó esta misma semana la de los presidentes catalanes Quim Torra y Carles Puigdemont".