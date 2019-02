El presidente de la Eurocámara levanta ahora el veto a una exposición sobre la lengua catalana y facilita así el acto de Vox sobre Catalunya

Antonio Tajani prohibió el lunes 18 una exposición sobre la lengua catalana por no ser "apropiada por la proximidad de las elecciones generales". Una exposición titulada "10 millones de voces europeas" y organizada conjuntamente entre el eurodiputado del PDeCAT, Ramon Tremosa, y la Plataforma de la Lengua.

El Parlament Europeu també censura ara una exposició sobre el català de @llenguacat, planificada per la meva oficina des de fa vuit mesos per al mes de març!



Avui ens han denegat el permís tot dient que “no és apropiada per la proximitat de les eleccions espanyoles”. pic.twitter.com/Z4LEg8QCqI