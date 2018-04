Trump y Rusia cruzan acusaciones tras el ataque de EEUU en Siria

Rusia ha acusado hoy en la ONU a Estados Unidos y países aliados de "pisotear" el derecho internacional por el ataque lanzado en las últimas horas contra Siria y ha calificado como "vergonzosas" las excusas legales utilizadas. Estados Unidos, por su parte, ha respondido que está "preparado para disparar" de nuevo si el Gobierno sirio vuelve a usar armas químicas.

"Ustedes están pisoteando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional", afirmó el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, al dirigirse a colegas de otras naciones involucradas en el ataque durante una reunión del Consejo de Seguridad. "Es vergonzoso que para ejecutar una agresión (a otro país) se invoque un artículo de la Constitución de Estados Unidos", ha agregado el diplomático ruso.

Nebenzia ha aludido a declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, quien poco después el ataque utilizó como base legal la necesidad de proteger los intereses de Estados Unidos y cumplir con el artículo 2 de su Constitución.

"Es hora de que entiendan que el código internacional que regula el empleo de la fuerza está definido por la Carta de Naciones Unidas", ha insistido el embajador ruso. En su intervención, el diplomático ha leído un comunicado del presidente Vladimir Putin en el que se condena de forma enérgica la "agresión contra un estado soberano" que está a la cabeza entre las naciones que luchan contra el terrorismo. "La escalada de la situación en Rusia representa un riesgo para la estructura de las relaciones internacionales", ha agregado Nebenzia.

Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, ha avisado al Gobierno sirio de que el Ejército norteamericano está "preparado para disparar" de nuevo y tiene tiene sus propias armas "preparadas y cargadas" como vuelva a emplear armas químicas.

"He hablado con el presidente (Donald Trump) esta mañana y me ha dicho 'Si el régimen sirio usa este gas venenoso otra vez, Estados Unidos está listo para disparar'", ha declarado la embajadora. "Estamos reparados para mantener la presión si el régimen sirio es tan estúpido como para poner a prueba nuestra voluntad", ha añadido.

Haley también ha denunciado que este sábado ha comenzado una campaña de desinformación "a toda potencia" tanto de Siria como de su aliado, Rusia, para negar el ataque "pero las imágenes de niños muertos que hemos visto no son noticias falsas", ha declarado.

"Estados Unidos, Francia y Reino Unido no han actuado ni por venganza, ni por castigo ni para ejercer una muestra simbólica de fuerza", ha asegurado la embajadora.

Esta tarde se ha pronunciado también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que el ataque "no podría haber tenido mejor resultado". "Un ataque perfectamente ejecutado", ha dicho. Dando las gracias a Francia y Reino Unido y expresando su orgullo por el trabajo de las Fuerzas Armadas, ha añadido que "no ha podido haber un mejor resultado. Misión cumplida".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

Una hora más tarde, el mandatario estadounidense ha vuelto a tuitear para mostrarse "muy orgulloso" de su ejército. "Muy orgulloso de nuestro Ejército, que pronto será, después de haber gastado miles de millones de dólares, el mejor que nuestro país ha tenido nunca. No habrá nada ni nadie que se le acerque", ha dicho.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!