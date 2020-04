Urkullu muestra su "disposición" a sumarse a pactos de Estado con respeto a las "especificidades"

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado su "disposición absoluta" a sumarse a posibles acuerdos de Estado para colaborar en la defensa del "bien común" frente al coronavirus, si bien ha precisado que las circunstancias actuales son "absolutamente diferentes" a las que en 1977 propiciaron los 'Pactos de La Moncloa'. En todo caso, ha reiterado que el Gobierno central debe "afinar" algunas de las medidas que esta planteando , y que las decisiones que se adopten en lo sucesivo deben atender a las "especificidades" de cada comunidad autónoma.

Urkullu, en una rueda de prensa por videoconfencia tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido a la propuesta del Ejecutivo español para ofrecer una respuesta conjunta a la crisis del covid-19 a través de unos nuevos 'Pactos de la Moncloa', unos acuerdos de carácter político y económico alcanzados en 1977 por el Gobierno central y los principales partidos y agentes socioeconómicos.

El lehendakari ha subrayado que las circunstancias actuales son "absolutamente diferentes" a las de 1977 en lo que se refiere a la realidad política, institucional y social de España, dado que en aquella época noi siquiera existían las comunidades autónomas. Por ese motivo, ha llamado a la "reflexión" sobre el hecho de que se cite como ejemplo para la situación actual unos acuerdos logrados en circunstancias "absolutamente diferentes a las de hoy en día".

"RESPETO Y RECONOCIMIENTO MUTUO"

En todo caso, ha coincidido en que es necesario poner en marcha unos "acuerdos de estado" que den respuesta a la crisis del coronavirus. "Lo relevante no es el nombre del foro en el que nos podamos encontrar, sino trabajar por el bien común y desde el respeto y el reconocimiento mutuo. En ese sentido, estoy absolutamente dispuesto", ha manifestado.

Pese a esta disposición al acuerdo, el lehendakari ha planteado una serie de objeciones y advertencias respecto a la forma en la que está actuando el Gobierno central a la hora de hacer frente a la pandemia.

De esa forma, ha reclamado una "reflexión más profunda" en torno a decisiones como la de solicitar a las comunidades autónomas un listado de centros que, en su caso, pudieran destinarse al confinamiento de personas infectadas por el coronavirus, pero que no presenten síntomas.

"DUDAS"

El lehendakari ha afirmado que, pese a los "matices" que ha ido introduciendo el Ejecutivo español a este posible confinamiento, una medida de este tipo le genera "ciertas dudas". El Gobierno Vasco -según ha explicado-- ya está trabajando en la elaboración del listado que se le ha reclamado desde la Administración central, aunque también ha consultado a diversos expertos sobre si una medida como la planteada por el gabinete de Pedro Sanchez resulta "factible".

Además, ha advertido de que el Ministerio de Sanidad todavía no ha aclarado algunas "dudas", como las que se refieren a la forma en la que se detectaría a las personas asintomáticas, los requisitos que han de reunir los centros que acogerían a estos enfermos, o la forma en la que se garantizaría su atención y manutención.

Por otra parte, ha reiterado su petición para que el Gobierno de España "reconduzca" su actitud respecto a la decisión de suspender las partidas destinadas a las comunidades autónomas para sufragar las políticas activas de empleo, unos fondos que serán reorientados a la lucha contra el coronavirus.

El lehendakari ha censurado que esta medida se haya adoptado de forma "unilateral" y ha emplazado a Sánchez a "afinar" a la hora de tomar este tipo de decisiones. "No oculto que hay decisiones y formas que no me gustan; pero eso no desvía un ápice mi disposición a afrontar una tarea en común para frenar la expansión del coronavirus, cuidar la salud pública y proteger a quien más está sufriendo", ha manifestado.

CONVERSACIÓN CON SÁNCHEZ

Urkullu, que ha explicado que el pasado fin de semana mantuvo una conversación en tono "agradable" con Sánchez, ha reafirmado su intención de dedicar "muy poco tiempo" a las objeciones y a la crítica, para centrarse en "trabajar y colaborar".

De esa forma, se ha mostrado dispuesto a colaborar en la búsqueda de acuerdos para aplicar medidas de "flexibilización" o "desescalada" de las restricciones establecidas con motivo del estado de alarma, aunque ha precisado que los pasos que se den en este sentido han de tener en cuenta las "especificidades" de cada comunidad autónoma.

El presidente del Gobierno Vasco, que ha asegurado sentirse "con toda la fortaleza" para hacer frente al desafío de la pandemia, ha reiterado su respaldo a la prolongación del estado de alarma hasta el 26 de abril, al considerar que es necesario mantener las medidas de "aislamiento social" para contener la propagación del virus.

"VUELTA A LA NORMALIDAD"

En todo caso, ha apuntado que, a partir del 26 de abril, es necesario empezar a establecer ciertos cambios que permitan "flexibilizar" las restricciones que afectan al "día a día", pese a que pueda mantenerse la declaración del estado de alarma incluso con posterioridad a esa fecha.

Urkullu ha explicado que el propio Ejecutivo autonómico está trabajando en un plan para la "vuelta a la normalidad", que permita la recuperación progresiva --cuando sea posible-- de las actividades rutinarias en los sectores sanitario, educativo, cultural o económico.

Respecto a la anulación de la actividad económica no esencial decretada por el Gobierno --medida con la que el lehendakari se ha mostrado muy critico y que posteriormente se ha flexibilizado--, ha recordado que el propio Gobierno central afirmó que su vigencia es hasta el 9 de abril, y que no ha planteado prórroga alguna en este sentido.

En todo caso, ha insistido en la necesidad de mantener un cierto nivel de actividad económica, "cumpliendo siempre" con los protocolos de seguridad y salud para evitar contagios.

MASCARILLAS

Otra de las cuestiones que ha abordado el lehendakari es la de la polémica en torno a la conveniencia o no de extender el uso de las mascarillas a toda la población. Iñigo Urkullu ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este pasado lunes que "no recomienda el uso masivo" de estas protecciones, sino que aconseja que su utilización se circunscriba a los profesionales sanitarios, personas con síntomas y personas que se encargan del cuidado de otras personas.

Además, ha explicado que el Gobierno Vasco trabaja con empresas de Euskadi y con la Red Vasca de Ciencia y Tecnología para poder crear sistemas "propios" de producción de equipos de protección individuales y colectivos, con el fin "abastecerse" por sí misma ante las "dificultades globales" que existen para que el Gobierno central pueda lograr estos equipos en el exterior.

En este sentido, ha mostrado su deseo de que el Ejecutivo español, que ha asumido la compra centralizada de equipos para posteriormente distribuirlos entre las comunidades autónomas, "ofrezca respuestas a la mayor brevedad".