Vox advierte de que "serán determinantes en toda España"

La dirección de VOX está convencida de que han llegado para quedarse y que tras lo ocurrido en las elecciones andaluzas "serán determinantes en toda España". Así lo afirma el líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, para quien "los resultados de las andaluzas pronostican un crecimiento de VOX en toda España". "La estrategia del voto útil ha terminado", según el líder de esta formación que advierte: "Hemos recogido muchísimos votos. No solo de la derecha, también de la izquierda. Somos el partido de los indignados".

Las reflexiones se producen un día después de la gran sorpresa que ha otorgado a esta formación más de 300.000 votos y 12 escaños en el Parlamento andaluz. La formación de extrema derecha no ha decidido todavía que hacer en el escenario de investidura y se muestra a la espera de que sean el resto de las formaciones quienes les llamen para negociar.

VOX dice que irá a esas negociaciones con la premisa de que "no solo se trata de cambiar a un político". Su programa estará sobre la mesa en cualquier negociación que emprendan. Un programa que plantea la construcción de "un muro infranqueable en Ceuta y Melilla" y poner a los españoles primero en el acceso a las ayudas sociales: "Los españoles tienen que tener prioridad", ha asegurado Abascal. La formación ha convocado una reunión de su comité ejecutivo en la que valorarán la manera en la que afrontan esa negociación. Por el momento no responden a la pregunta de si pretenden o no formar parte del nuevo gobierno andaluz.

"Nosotros estamos dispuestos y no seremos un obstáculo para que haya una alternativa a la corrupción socialista y el comunismo chavista que están dirigiendo el cotarro", ha asegurado.

Con respecto a Catalunya, el líder de VOX dice que no habrá un desembarco de su formación porque este ya se ha producido. "Muy pronto habrá diputados de VOX en el Parlamento de Catalunya diciendo lo que nadie se atrevía a decir", ha pronosticado Abascal.

Mensaje a Pablo Iglesias

Abascal se ha dirigido personalmente al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para hacerle responsable de "todos los ataques y amenazas que se hagan contra esta formación política". Desde VOX consideran un insulto las afirmaciones de quienes les vinculan con la extrema derecha o la xenofobia. "Los que nos estáis insultando no habéis entendido nada, insultáis a millones de españoles. No os va a servir esa estrategia", ha asegurado Abascal.